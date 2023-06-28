Адаптация к стрессу — как это работает и как ты можешь помочь себе и ребенку

Кажется, что стресс стал частью нашей жизни. Ведь любые новости об обстрелах, потерях, ядерной угрозе и многие другие вызывают у нас тревожность и стресс. Некоторые научились с ним бороться и адаптироваться, некоторые — до сих пор нет. Но мы должны уметь работать со стрессом, чтобы он не мог нанести большой вред нашему организму.

Магистр психологии и педагогики высшей школы, консультирующий психолог Илиея Елисей Касторных рассказал для WoMo об адаптации к стрессу, есть ли разница между мужским и женским стрессом и как говорить с подростками.

Как проходит адаптация к стрессу

Эксперт отмечает, что стресс во время войны не отличается от какого-либо другого, например, от увольнения или развода. Отличается масштаб и умение человека самостоятельно решать эту проблему.

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Он акцентирует на том, что любой страх и стресс воспринимаются психикой как угроза существованию.

Это может быть и стресс от потери работы, ведь это представляет угрозу благосостояния. Впрочем, Илиея Елисей говорит, что не следует путать адаптацию к стрессу и клинические расстройства.

По его словам, депрессию сложно не заметить, это болезнь. Человеку присущи полная апатия и бездействие: нет сил и мотивации даже делать привычные вещи.

Узнать, адаптировался ли человек к стрессу, просто. Следует понять, насколько комфортно он себя чувствует сейчас.

Следует заметить, что абсолютного комфорта не может быть, ведь постоянно есть объективные угрозы. Но каждый должен иметь стратегию адаптации.

Нужно отдавать себе отчет, что война продолжается и задавать себе вопрос: что полезного я могу сделать.

— Если ты работаешь, платишь налоги и чувствуешь, что для тебя это достаточная деятельность, чтобы переживать войну, регулярные обстрелы и тебе с этим комфортно — ты хорошо справляешься. Вообще если поддерживаешь себя в здоровом, комфортном и адекватном состоянии, этим уже вносишь немалый вклад в наше общество, — говорит эксперт.

Он отмечает, что не стоит выжимать из себя все соки, как в начале полномасштабной войны. Ведь когда ты пытаешься быть сверх полезным, то можешь усугублять свои проблемы.

— Следует помнить, что в первую очередь нужно быть полезным для себя. Появились силы — стань полезным еще для кого-то, например для близкого окружения, силы еще остались — стань полезным для Украины, — продолжает психолог.

Есть ли разница между стрессом у женщин и мужчин

Илиея Елисей говорит, что, прежде всего, все мы — люди, а потом мужчины и женщины. Все одинаково сложные личности с системами ценностей, потребностями и эмоциями. Мужчины и женщины одинаково могут волноваться за работу, отношения и другие проблемы.

Эксперт говорит, что преимущество женщины в том, что она более эмоциональна. Культура и социум побуждают ее к эмоциональным проявлениям. Мужчины наоборот — сдерживают эмоции. Они стараются быть маскулинными и грубыми.

— Можно сказать, что мужчинам нужно работать над тем, чтобы научиться проявлять свою эмоцию не токсично, не деструктивно, а проживать их. Женщинам, в свою очередь, наоборот, надо иногда овладевать собой, не отдаваться во власть своих эмоций и относиться к собственному эмоциональному проявлению более сознательно и тоже думать об экологичности, — говорит психолог.

Как проживать стресс

Илиея Елисей акцентирует внимание, что стресс нужно проживать, а не накапливать. Для этого нужно понять его происхождение, ответить на вопросы:

Что вызвало мой стресс?

Что я потерял(-а)?

Что влияет на отношение к ситуации?

Если ответа нет, можно подумать над вопросами позже, а сейчас отдохнуть и подышать. Стресс как интуитивная система саморегулирования нашей психики. Надо прислушаться и задуматься, что следует изменить, чтобы стало лучше: распорядок дня, добавить больше отдыха, больше времени с родными, найти другую работу, новое занятие и т.д.

Эксперт также дает советы, как восстановить себя:

найти место для паузы, чтобы проанализировать ситуацию и дать себе время для осознания; замедлиться и пожить — устроить выходной или придерживаться упражнения Час в день (когда ты наедине со своими мыслями, не отвлекаешься телефон, прогуливаешься и не забываешь пить воду); добавить в свою жизнь спорт, танцы или прогулки, новый приятный эмоциональный опыт, чтобы было больше ресурсов и расфокусировать воздействие от стресса.

Как помочь справиться со стрессом ребенку

Психолог отмечает, что до полового созревания состояние ребенка зависит от эмоционального состояния родителей. Они своим отношением к ситуациям учат детей, как правильно справляться со стрессом. Также с ребенком нужно быть искренним и говорить правду. Не забывать, что это тоже человек со своими потребностями и мыслями.

Родители должны давать возможность выговориться, спрашивать у ребенка о чувствах. А если речь идет о подростке на этапе сепарации — не стоит слишком давить.

— Человек должен сформировать свои повадки и реакции. Не хочется, чтобы твой ребенок, когда вірастет, стал зависим от других людей? Тогда дай свободу и уважение и не приучай быть зависимым от тебя и твоих ультиматумов, — говорит эксперт.

Стресс влияет на разные процессы в нашем организме больше, чем нам кажется. Ранее мы рассказывали, как стресс влияет на женское здоровье.

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