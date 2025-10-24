Препарат для похудения оказался полезным для сердца — открытие ученых

Лекарство для похудения семаглутид, известное под торговым названием Wegovy, оказалось эффективным не только для снижения веса, но и для уменьшения риска инфарктов и инсультов — даже у тех, кто потерял совсем немного килограммов.

Такие результаты показало крупнейшее в мире исследование этого препарата, проведенное под руководством Университетского колледжа Лондона. Об этом пишет The Guardian.

Семаглутид помогает сердцу независимо от веса

Учёные проанализировали данные 17 604 человек из 41 страны старше 45 лет с избыточным весом или ожирением. Половина участников еженедельно получала инъекции семаглутида, другая — плацебо.

Ранее анализ показал, что препарат снижает риск сердечных приступов, инсультов и смерти от сердечных заболеваний на 20 %. Теперь исследователи выяснили: этот эффект не зависит от того, насколько сильно человек похудел во время лечения.

Вам не нужно значительно худеть, чтобы получить пользу для сердца, — отметил профессор Джон Динфилд, ведущий автор исследования из Института сердечно-сосудистых наук UCL.

Важную роль играет жир на животе

Учёные подчеркнули, что определенная связь все-таки есть между уменьшением объема талии — то есть висцерального жира — и улучшением состояния сердечно-сосудистой системы.

По их расчетам, примерно 33 % пользы для сердца связаны именно с уменьшением окружности талии. Остальной эффект, считают исследователи, обусловлен другими биологическими механизмами действия препарата.

Абдоминальный жир опаснее для сердца, чем общий вес тела. Но даже без значительного похудения семаглутид положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, — пояснил профессор Динфилд.

Препарат, способный изменить подход к лечению

Полученные результаты могут изменить клиническую практику. Ученые считают, что препарат не стоит назначать исключительно людям с выраженным ожирением, ведь польза наблюдается даже при ИМТ от 27 — среднем показателе для взрослых в Великобритании.

Ограничивать использование семаглутида только пациентами с самым высоким ИМТ — неразумно, если цель — снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, — подчеркнул исследователь.

Несмотря на очевидную пользу, специалисты напоминают: важно учитывать потенциальные побочные эффекты. Среди них — тошнота, рвота, боли в животе и потеря аппетита.

Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований безопасности, ведь семаглутид и подобные препараты становятся все более популярными по всему миру.

В то же время в этом году вновь набирает силу печальный тренд — культ худобы. В погоне за стройностью люди отказываются от еды, делают уколы и наносят вред здоровью. Мы рассказывали, откуда взялась мода на худых.

