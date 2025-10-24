Стиль жизни Здоровье и красота

Препарат для похудения оказался полезным для сердца — открытие ученых

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 октября 2025, 18:00 2 мин.
Препарат для похудения оказался полезным для сердца — открытие ученых
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь