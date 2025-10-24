Препарат для схуднення виявився корисним для серця — відкриття вчених

Ліки для схуднення семаглутид, відомі під торговою назвою Wegovy, виявилися ефективними не лише у зниженні ваги, а й у зменшенні ризику серцевих нападів та інсультів — навіть у тих, хто скинув лише незначну кількість кілограмів.

Такі результати продемонструвало найбільше у світі дослідження цього препарату, проведене під керівництвом університетського коледжу Лондона. Про це пише The Guardian.

Семаглутид допомагає серцю незалежно від ваги

Вчені проаналізували дані 17 604 осіб із 41 країни віком від 45 років, які мали надлишкову вагу або ожиріння. Половина з них отримувала ін’єкції семаглутиду раз на тиждень, інша — плацебо.

Попередній аналіз уже показав, що ризик серцевих нападів, інсультів або смерті від серцевих хвороб знижувався на 20%. Тепер дослідники з’ясували, що цей ефект не залежить від того, скільки ваги вдалося втратити під час лікування.

Вам не потрібно суттєво худнути, щоб отримати користь для серця, — наголосив професор Джон Дінфілд, провідний автор дослідження з Інституту серцево-судинних наук UCL.

Важливу роль відіграє жир на животі

Науковці також відзначили, що певний зв’язок усе ж існує між зменшенням об’єму талії — тобто кількості абдомінального (вісцерального) жиру — та покращенням стану серцево-судинної системи.

За їхніми підрахунками, близько 33% користі для серця пов’язано саме зі зменшенням окружності талії. Решта ефекту, як вважають дослідники, зумовлена іншими біологічними механізмами дії препарату.

— Абдомінальний жир більш небезпечний для серця, ніж загальна вага тіла. Але навіть без значного схуднення семаглутид позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, — пояснив професор Дінфілд.

Препарат із потенціалом змінити підхід до лікування

Отримані результати можуть змінити підхід до використання семаглутиду в клінічній практиці. Дослідники вважають, що його не варто призначати лише людям із вираженим ожирінням, адже переваги спостерігаються навіть при ІМТ від 27 — середньому показнику для дорослих у Великій Британії.

Обмежувати використання препарату лише тими, хто має найвищий ІМТ, — недоцільно, якщо мета — зменшити ризик серцево-судинних захворювань, — підкреслив науковець.

Попри очевидну користь, вчені закликають враховувати і потенційні побічні ефекти семаглутиду, адже тепер його можуть призначати ширшому колу пацієнтів.

Серед можливих небажаних реакцій — нудота, блювання, болі у животі та зниження апетиту.

Експерти наголошують, що подальші дослідження побічних ефектів є критично важливими, оскільки семаглутид і подібні препарати стають дедалі популярнішими у всьому світі.

