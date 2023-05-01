С чего начать? Советы подросткам: как правильно ухаживать за кожей девочкам и мальчикам

Обычно подростковый период ассоциируется с разными проблемами кожи. Это может быть как сыпь, так и акне или другие неприятности. Однако этому можно помочь, нужен только правильный уход за кожей лица.

Его следует начинать еще в подростковом возрасте. Таким образом можно поддерживать кожу в ухоженном состоянии и предотвратить преждевременное старение и проблемы в будущем.

Разобрать вопросы о том, как ухаживать за кожей в подростковом возрасте, чего избегать, а на что, наоборот, обратить внимание помогла дерматолог и косметолог Дария Тищенко.

Как правильно начать уход

Правильное время для первых шагов по уходу за кожей лица – это начало периода полового созревания. Ведь гормональная перестройка организма, конечно же, отражается и на коже лица.

Первый уход за кожей, эксперт советует начинать с 12 лет. Это может быть гель для умывания или легкий тоник для кожи, со временем к процедурам можно добавить и использование крема.

Правильный уход – это дисциплина и результат, – отмечает Дария Тищенко.

Разницы в уходе за кожей для мальчиков или девочек нет. Нужно учитывать только собственный тип кожи и не обращать внимания на маркетинг, который показывает отдельные наборы по уходу.

Рацион влияет на кожу

Больше всего в подростковом возрасте проблемы с кожей из-за употребления нездоровой пищи. Важно сбалансировано и правильно питаться. Однако это правило питания касается не только подростков, но и всех взрослых.

Косметолог обратила внимание на список продуктов врагов здоровой кожи и поделила их на четыре группы.

Чрезмерно жирные : снеки, животные жиры, полуфабрикаты;

: снеки, животные жиры, полуфабрикаты; Чрезмерно сладкие : состоят преимущественно из быстро расщепляющихся углеводов и вызывают повышение уровня глюкозы в крови;

: состоят преимущественно из быстро расщепляющихся углеводов и вызывают повышение уровня глюкозы в крови; Чрезмерно молочные: твердые и экзотические сыры, жирный сыр или молоко;

твердые и экзотические сыры, жирный сыр или молоко; Чрезмерно кофейные: все кофейные напитки, ведь кофе имеет в своем составе органическую кислоту, которая повышает уровень стресса и способствует чрезмерно активной работе сальных желез;

Нужно ли посещать косметолога

По рекомендации Дарии Тищенко, если нет дерматологических заболеваний, начинать посещать косметолога можно с 18-20 лет.

Если есть постоянная сыпь или покраснение, то обязательно следует обратиться к дерматологу, который назначит комплексное лечение.

Поскольку несвоевременное лечение может привести к образованию рубцов, застойные пятна пост акне, с которыми трудно будет бороться в дальнейшем.

Что не нужно делать

Наиболее распространенной проблемой всех подростков есть прыщи. Что выдавить прыщ, хотя бы один – вредно, все слышали многократно. И на это есть свои причины, ведь на его месте появляются несколько новых, поскольку воспаление не исчезает, а появляются пост акне – покраснение, шрамы.

Также следует обратить внимание на некоторые правила, которые помогут подросткам удерживать кожу в лучшем состоянии. Итак, чтобы сохранить здоровую кожу нельзя:

давить, драть воспаление;

прижигать их спиртом, йодом или зубной пастой

самостоятельно назначать себе домашний уход без предварительной консультации с экспертом;

ждать, пока высыпания пройдут самостоятельно;

проводить чистки, пилинг в домашних условиях;

Так что уход за подростковой кожей не стоит недооценивать. Внешний вид оказывает непосредственное влияние на психологическое состояние и самооценку. Поэтому следует следить за уходом, чтобы не довести ситуацию до неприятных последствий в виде пятен или рубцов, с которыми бороться гораздо сложнее.

Мало кто знает о правильном уходе за кожей лица. Ранее Окна вместе с косметологом разобрали самые частые ошибки во время ежедневного ухода.