С чего начать? Советы подросткам: как правильно ухаживать за кожей девочкам и мальчикам

Обычно подростковый период ассоциируется с разными проблемами кожи. Это может быть как сыпь, так и акне или другие неприятности. Однако этому можно помочь, нужен только правильный уход за кожей лица.
Его следует начинать еще в подростковом возрасте. Таким образом можно поддерживать кожу в ухоженном состоянии и предотвратить преждевременное старение и проблемы в будущем.
Разобрать вопросы о том, как ухаживать за кожей в подростковом возрасте, чего избегать, а на что, наоборот, обратить внимание помогла дерматолог и косметолог Дария Тищенко.
Правильное время для первых шагов по уходу за кожей лица – это начало периода полового созревания. Ведь гормональная перестройка организма, конечно же, отражается и на коже лица.
Первый уход за кожей, эксперт советует начинать с 12 лет. Это может быть гель для умывания или легкий тоник для кожи, со временем к процедурам можно добавить и использование крема.
Правильный уход – это дисциплина и результат, – отмечает Дария Тищенко.
Правильный уход – это дисциплина и результат, – отмечает Дария Тищенко.
Разницы в уходе за кожей для мальчиков или девочек нет. Нужно учитывать только собственный тип кожи и не обращать внимания на маркетинг, который показывает отдельные наборы по уходу.
Больше всего в подростковом возрасте проблемы с кожей из-за употребления нездоровой пищи. Важно сбалансировано и правильно питаться. Однако это правило питания касается не только подростков, но и всех взрослых.
Косметолог обратила внимание на список продуктов врагов здоровой кожи и поделила их на четыре группы.
По рекомендации Дарии Тищенко, если нет дерматологических заболеваний, начинать посещать косметолога можно с 18-20 лет.
Если есть постоянная сыпь или покраснение, то обязательно следует обратиться к дерматологу, который назначит комплексное лечение.
Если есть постоянная сыпь или покраснение, то обязательно следует обратиться к дерматологу, который назначит комплексное лечение.
Поскольку несвоевременное лечение может привести к образованию рубцов, застойные пятна пост акне, с которыми трудно будет бороться в дальнейшем.
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Наиболее распространенной проблемой всех подростков есть прыщи. Что выдавить прыщ, хотя бы один – вредно, все слышали многократно. И на это есть свои причины, ведь на его месте появляются несколько новых, поскольку воспаление не исчезает, а появляются пост акне – покраснение, шрамы.
Также следует обратить внимание на некоторые правила, которые помогут подросткам удерживать кожу в лучшем состоянии. Итак, чтобы сохранить здоровую кожу нельзя:
Так что уход за подростковой кожей не стоит недооценивать. Внешний вид оказывает непосредственное влияние на психологическое состояние и самооценку. Поэтому следует следить за уходом, чтобы не довести ситуацию до неприятных последствий в виде пятен или рубцов, с которыми бороться гораздо сложнее.
Мало кто знает о правильном уходе за кожей лица. Ранее Окна вместе с косметологом разобрали самые частые ошибки во время ежедневного ухода.