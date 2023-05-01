З чого почати? Поради підліткам: як правильно доглядати за шкірою хлопцям і дівчатам

Зазвичай підлітковий період асоціюється з різними проблемами шкіри. Це може бути як висипання, так і акне чи інші неприємності. Проте цьому можна зарадити, потрібен лише правильний догляд за шкірою обличчя.

Його варто починати ще в підлітковому віці. Таким чином можна підтримувати шкіру в доглянутому стані та запобігти передчасному старінню й проблемам у майбутньому.

Розібратись в питаннях, як доглядати за шкірою в підлітковому віці, чого уникати, а на що, навпаки, звернути увагу допомогла дерматологиня та косметологиня Дарія Тіщенко.

Як правильно почати догляд

Правильний час для перших кроків у догляді за шкірою обличчя – це початок періоду статевого дозрівання. Адже гормональна перебудова організму, звичайно ж, відбивається і на шкірі обличчя.

Перший догляд за шкірою експертка радить починати з 12 років. Це може бути гель для вмивання чи легкий тонік для шкіри, з часом до процедур можна додати й використання крему.

Правильний догляд — це дисципліна і результат, — зазначає Дарія Тіщенко.

Різниці у догляді за шкірою для хлопчиків чи дівчат немає. Потрібно зважати лише на власний тип шкіри й не звертати уваги на маркетинг, який показує окремі набори для догляду.

Раціон впливає на шкіру

Найбільше у підлітковому віці проблеми зі шкірою через вживання нездорової їжі. Важливо збалансовано та правильно харчуватись. Проте це правило харчування стосується не тільки підлітків, а й всіх дорослих.

Косметологиня звернула увагу на список продуктів “ворогів” здорової шкіри та поділила їх на чотири групи.

Надмірно жирні : снеки, тваринні жири, напівфабрикати;

: снеки, тваринні жири, напівфабрикати; Надмірно солодкі : складаються переважно з вуглеводів, що швидко розщеплюються та спричиняють підвищення рівня глюкози в крові;

: складаються переважно з вуглеводів, що швидко розщеплюються та спричиняють підвищення рівня глюкози в крові; Надмірно молочні : тверді та екзотичні сири, жирний сир або молоко;

Надмірно кавові: усі кавові напої, адже кава має у своєму складі органічну кислоту, яка підвищує рівень гормону стресу і сприяє надмірно активній роботі сальних залоз;

Чи потрібно відвідувати косметолога

За рекомендацією Дарії Тищенко, якщо немає дерматологічних захворювань, то починати відвідувати косметолога можна з 18-20 років.

Якщо є постійні висипання чи почервоніння, то обов’язково варто звернутись до дерматолога, який призначить комплексне лікування.

Оскільки несвоєчасне лікування може призвести до утворення рубців, застійних плям постакне, з якими важко буде боротися надалі.

Що не потрібно робити

Найбільш поширеною проблемою усіх підлітків є прищі. Про те, що видавити прищ, хоча б один – шкідливо, всі чули багато разів. І на це є свої причини, адже на його місці з’являються кілька нових, оскільки запалення не зникає, натомість з’являються постакне – почервоніння, шрами.

Також варто звернути увагу на деякі правила, які допоможуть підліткам тримати шкіру в найкращому стані. Отож, аби зберегти здорову шкіру не можна:

давити, дерти запалення;

припікати їх спиртом, йодом чи зубною пастою

самостійно призначати собі домашній догляд без попередньої консультації з експертом;

чекати, поки висипання пройдуть самостійно;

проводити чистки, пілінги в домашніх умовах;

Тож догляд за підлітковою шкірою не варто недооцінювати. Зовнішній вигляд безпосередньо впливає на психологічний стан і самооцінку. Тому треба стежити за доглядом, щоб не довести ситуацію до неприємних наслідків у вигляді плям чи рубців, з якими боротися набагато складніше.

Мало хто знає про правильний догляд за шкірою обличчя. Раніше Вікна разом з косметологинею розібрали найчастіші помилки під час щоденного догляду.

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