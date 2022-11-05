Бустерная доза для детей: с какого возраста и какой вакциной безопасно прививаться

Несмотря на войну, опасность COVID-19 никуда не исчезла. Люди все еще болеют и умирают, а дети, к сожалению, не исключение. Поэтому вакцинация — необходимый шаг.

4 ноября Минздрав разрешил всем вакцинированным детям в возрасте от 12 до 17 лет делать повторную, бустерную прививку. Об этом сообщили на их странице Facebook.

Какая вакцина безопасна для бустерной дозы детям

Для бустерной прививки против коронавируса детям в возрасте от 12 лет нужно использовать исключительно мРНК-вакцину, одобренную к использованию в этой возрастной группе, утверждает Минздрав.

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Пока в Украине это Pfizer.

Бустерная вакцинация детей 12-13 лет осуществляется только при письменном согласии их родителей или опекунов. Для этого нужно заполнить форму N 063-2/о. В то же время, не обязательно иметь при себе декларацию с педиатром или семейным врачом.

Детям от 14 лет уже разрешено самостоятельно обращаться в любой пункт прививки против COVID-19 или центр вакцинации.

Все адреса и пункты вакцинации, которые есть в Украине, можно просмотреть здесь. Или позвонить по номеру: 0 800 60 20 19.

Интервалы бустерных прививок для детей

Рекомендуют вводить бустерную дозу вакцины через шесть месяцев после завершения первоначального курса иммунизации.

Если же ребенок уже получил дополнительную прививку против коронавируса раньше, то следующую бустерную дозу рекомендуют вводить через три месяца.

Бустерная доза для взрослых

Также в Минздраве напомнили, что взрослым, особенно находящимся в группе риска, тоже не стоит забывать о бустерной дозе вакцины против COVID-19.

Ее могут получить граждане от 18 лет, которые завершили первичный курс вакцинации в любом предназначенном для этого пункте. Рекомендовано:

первый бустер — через пять месяцев после первоначального курса вакцинации;

второй бустер — через четыре месяца после получения первого бустера.

В Дії уже появился COVID-сертификат для привитых бустерной дозой. Как его сгенерировать и сколько будет действовать бустерный сертификат, читай в материале.

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