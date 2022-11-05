Бустерна доза для дітей: з якого віку та якою вакциною безпечно щеплюватися

Попри війну небезпека від COVID-19 нікуди не зникла. Люди все ще хворіють та помирають, а діти, на жаль, не виняток. Тому вакцинація — необхідний крок.

4 листопада МОЗ дозволив усім вакцинованим дітям віком від 12 до 17 років робити повторне, бустерне щеплення. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Яка вакцина безпечна для бустерної дози дітям

Для бустерного щеплення проти коронавірусу дітям віком від 12 років потрібно використовувати виключно мРНК-вакцину, яка схвалена до використання у цій віковій групі, стверджує МОЗ.

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Наразі в Україні це Pfizer.

Бустерна вакцинація дітей 12-13 років здійснюється лише у разі письмової згоди їхніх батьків або опікунів. Для цього треба заповнити форму N 063-2/о. Водночас не обов’язково мати при собі декларацію з педіатром чи сімейним лікарем.

Дітям від 14 років вже дозволено самостійно звертатися до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 чи центру вакцинації.

Усі адреси та пункти вакцинації, які є в Україні, ти можеш переглянути тут. Або ж подзвонити за номером: 0 800 60 20 19.

Інтервали бустерних щеплень для дітей

Рекомендують вводити бустерну дозу вакцини через шість місяців після завершення первинного курсу імунізації.

Якщо ж дитина уже отримала додаткове щеплення проти коронавірусу раніше, то наступну бустерну дозу рекомендують вводити через три місяці.

Бустерна доза для дорослих

Також у МОЗ нагадали, що дорослим, особливо тим, які перебувають у групі ризику, теж не варто забувати про бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Її можуть отримати громадяни від 18 років, які завершили первинний курс вакцинації у будь-якому призначеному для цього пункті. Рекомендовано:

перший бустер робити через п’ять місяців після первинного курсу вакцинації;

другий бустер — через чотири місяці після отримання першого бустеру.

У дії вже з’явився COVID-сертифікат для щеплених бустерною дозою. Як його згенерувати й скільки діятиме бустерний сертифікат, читай у матеріалі.

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