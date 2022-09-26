Чи потрібна дітям бустерна доза вакцини від Covid-19 — інструкція від МОЗ

Разом з осінню настала пора високої захворюваності на Covid-19. Міністерство охорони здоров’я України поділилося рекомендаціями, чи потрібно вакцинувати дітей бустерною дозою, та надало детальну інструкцію.

Подробиці читай у нашому матеріалі.

Вакцинація дітей від Covid-19 в Україні

Насправді вакцинація дітей з 12 років та дорослих однаково необхідна. Вона убезпечує від важкого перебігу хвороби. Тож подбай про здоров’я дитини та своє.

Дітей від 12 років та дорослих рекомендовано щепити вакциною Comirnaty від Pfizer. Курс вакцинації однаковий — дві дози з інтервалом 21–28 днів.

Ця вакцина повністю безпечна для підлітків та захищає від важкого перебігу коронавірусу на 93%.

Вакцина Comirnaty/Pfizer пройшла усі необхідні дослідження для дітей, зокрема віком від п’яти років, які довели її ефективність та безпечність, — запевняють у МОЗ.

У МОЗ дозволили проводити вакцинацію і для дітей 5–11 років. Нині Україна очікує на поставку дитячої вакцини. Вона відрізняється від дорослої меншим дозуванням.

Вакцинувати дитину ти можеш у будь-якому пункті щеплення за згодою одного з батьків або опікуна. Діти від 14 років можуть самостійно приходити на вакцинацію.

Чи потрібно вакцинувати дітей бустерною дозою від Covid-19

Практики вакцинації дітей бустерною дозою в Україні поки немає, але в деяких випадках лікар може рекомендувати дитині її зробити.

Наприклад, після важкої хвороби в дитини могла не сформуватися імунна відповідь на вакцину.

Робити бустерну дозу в такому разі бажано у період від 28 днів до трьох місяців після завершення курсу вакцинації.

Раніше ми розповідали, що в Україні дозволили другу бустерну дозу проти Covid-19.

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