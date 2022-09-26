Здоров'я та краса

Чи потрібна дітям бустерна доза вакцини від Covid-19 — інструкція від МОЗ

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 26 Вересня 2022, 13:30
МОЗ оновило правила вакцинації дітей бустерною дозою від Covid-19
Фото: Pexels

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