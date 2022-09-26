Нужна ли детям бустерная доза вакцины от Covid-19 — инструкция от Минздрава

Вместе с осенью наступила пора высокой заболеваемости Covid-19. Министерство здравоохранения Украины поделилось рекомендациями, нужно ли вакцинировать детей бустерной дозой, и предоставило подробную инструкцию.

Подробности читай в нашем материале.

Вакцинация детей от Covid-19 в Украине

На самом деле, вакцинация детей с 12 лет и взрослых одинаково необходима. Она защищает от тяжелого течения болезни. Поэтому позаботься о здоровье ребенка и своем.

Детям от 12 лет и взрослых рекомендовано прививаться вакциной Comirnaty от Pfizer. Курс вакцинации одинаковый — две дозы с интервалом 21–28 дней.

Эта вакцина полностью безопасна для подростков и защищает от тяжелого течения коронавируса на 93%.

Вакцина Comirnaty/Pfizer прошла все необходимые исследования для детей, в частности в возрасте от пяти лет, доказав ее эффективность и безопасность, — уверяют в Минздраве.

В Минздраве разрешили проводить вакцинацию и для детей 5–11 лет. Сейчас Украина ожидает поставки детской вакцины. Она отличается от взрослой меньшей дозировкой.

Вакцинировать ребенка ты можешь в любом пункте вакцинации по согласию одного из родителей или опекуна. Дети от 14 лет могут самостоятельно приходить на вакцинацию.

Нужно ли вакцинировать детей бустерной дозой от Covid-19

Практики вакцинации детей бустерной дозой в Украине пока нет, но в некоторых случаях врач может рекомендовать ребенку ее сделать.

К примеру, после тяжелой болезни у ребенка мог не сформироваться иммунный ответ на вакцину.

Делать бустерную дозу в таком случае желательно в период от 28 дней до трех месяцев после завершения курса вакцинации.

Ранее мы рассказывали, что в Украине разрешили вторую бустерную дозу против Covid-19.

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