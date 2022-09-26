Нужна ли детям бустерная доза вакцины от Covid-19 — инструкция от Минздрава

Вместе с осенью наступила пора высокой заболеваемости Covid-19. Министерство здравоохранения Украины поделилось рекомендациями, нужно ли вакцинировать детей бустерной дозой, и предоставило подробную инструкцию.
Подробности читай в нашем материале.
На самом деле, вакцинация детей с 12 лет и взрослых одинаково необходима. Она защищает от тяжелого течения болезни. Поэтому позаботься о здоровье ребенка и своем.
Детям от 12 лет и взрослых рекомендовано прививаться вакциной Comirnaty от Pfizer. Курс вакцинации одинаковый — две дозы с интервалом 21–28 дней.
Эта вакцина полностью безопасна для подростков и защищает от тяжелого течения коронавируса на 93%.
Вакцина Comirnaty/Pfizer прошла все необходимые исследования для детей, в частности в возрасте от пяти лет, доказав ее эффективность и безопасность, — уверяют в Минздраве.
Вакцина Comirnaty/Pfizer прошла все необходимые исследования для детей, в частности в возрасте от пяти лет, доказав ее эффективность и безопасность, — уверяют в Минздраве.
В Минздраве разрешили проводить вакцинацию и для детей 5–11 лет. Сейчас Украина ожидает поставки детской вакцины. Она отличается от взрослой меньшей дозировкой.
Вакцинировать ребенка ты можешь в любом пункте вакцинации по согласию одного из родителей или опекуна. Дети от 14 лет могут самостоятельно приходить на вакцинацию.
Практики вакцинации детей бустерной дозой в Украине пока нет, но в некоторых случаях врач может рекомендовать ребенку ее сделать.
К примеру, после тяжелой болезни у ребенка мог не сформироваться иммунный ответ на вакцину.
Делать бустерную дозу в таком случае желательно в период от 28 дней до трех месяцев после завершения курса вакцинации.
Ранее мы рассказывали, что в Украине разрешили вторую бустерную дозу против Covid-19.
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