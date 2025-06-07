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Как гражданским оформить инвалидность из-за войны войны: новые правила и пошаговая инструкция

Мария Дзюба, редактор сайта 07 июня 2025, 12:00
Как гражданским оформить инвалидность из-за войны войны: новые правила и пошаговая инструкция
Фото Pexels

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