Как гражданским оформить инвалидность из-за войны войны: новые правила и пошаговая инструкция

В Украине изменились правила определения инвалидности для гражданских лиц, пострадавших от взрывов, снарядов или оружия.

Теперь всё зависит от того, какие документы ты сможешь предоставить.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

От чего зависит причина инвалидности?

Есть два основных варианта, которые зависят от твоих документов.

Если у тебя есть выписка из Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР): причина инвалидности будет указана как ранение или иное повреждение, полученные от взрывоопасных предметов. Если у тебя есть решение Межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов Украины: причина инвалидности будет звучать как ранение (контузии, травмы), заболевание или другие повреждения, полученные во время АТО или военной агрессии России.

Что делать, если ты пострадал? Пошаговая инструкция

Шаг 1: обратись в экспертную команду (ранее МСЭК). Это первый шаг, где тебе оценят состояние здоровья на основе медицинских документов.

Если у тебя есть выписка из ЕРДР, обязательно предоставь её. Экспертная команда укажет соответствующую причину инвалидности. После этого ты имеешь право обратиться в органы соцзащиты для получения компенсаций, предусмотренных законом о противоминной деятельности.

Шаг 2: обратись в Межведомственную комиссию при Минветеранов. Если ты хочешь получить статус лица с инвалидностью вследствие войны, тебе нужно подать документы в эту Комиссию.

Шаг 3: повторно обратись в экспертную команду. После того как ты получишь решение от Межведомственной комиссии, снова обратись к экспертам.

Они изменят причину твоей инвалидности на ту, которая даёт право на статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Зачем всё это и что даёт статус лица с инвалидностью вследствие войны?

Когда твоя причина инвалидности будет изменена на основании решения Межведомственной комиссии, ты официально получишь статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Это открывает для тебя доступ к:

льготам : например, скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд;

: например, скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд; гарантиям : социальная защита от государства;

: социальная защита от государства; выплатам: специальные компенсации и пособия.

Важно: экспертные команды очень внимательно проверяют все документы (выписка из ЕРДР или решение Межведомственной комиссии), чтобы правильно установить причину инвалидности.

Эта новая система создана, чтобы сделать процесс получения помощи для гражданских лиц, пострадавших от войны, более чётким и понятным.

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