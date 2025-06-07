Як цивільним оформити інвалідність через війну: нові правила і покрокова інструкція

В Україні змінилися правила визначення інвалідності для цивільних людей, які постраждали від вибухів, снарядів чи зброї.

Тепер все залежить від того, які документи ти можеш надати.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Від чого залежить, яка причина інвалідності буде вказана?

Є два основні варіанти, що залежать від твоїх документів.

Якщо у тебе є витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР): причина інвалідності буде вказана як поранення чи інше ушкодження, одержані від вибухонебезпечних предметів. Якщо у тебе є рішення Міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України: причина інвалідності буде звучати як поранення (контузії, травми), захворювання або інші ушкодження, одержані під час АТО або військової агресії Росії.

Читати на тему Як військовому оформити інвалідність: покрокова інструкція і список документів Як оформити інвалідність після поранення у зоні бойових дій?

Що робити, якщо ти постраждав/-ла? Покрокова інструкція

Крок 1: звернися до експертної команди (раніше МСЕК). Це перший крок, де тобі оцінять стан здоров’я на основі медичних документів.

Якщо в тебе є витяг з ЄРДР, обов’язково надай його. Експертна команда вкаже відповідну причину інвалідності Після цього ти маєш право звернутися до органів соцзахисту для отримання компенсацій, передбачених законом про протимінну діяльність.

Крок 2: звернися до Міжвідомчої комісії при Мінветеранів. Якщо ти хочеш отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, тобі потрібно подати документи до цієї Комісії.

Крок 3: повторно звернися до експертної команди. Після того, як ти отримаєш рішення від Міжвідомчої комісії, знову звернися до експертів.

Вони змінять причину твоєї інвалідності на ту, яка дає право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Навіщо все це і що дає статус особи з інвалідністю внаслідок війни?

Коли твоя причина інвалідності буде змінена на підставі рішення Міжвідомчої комісії, ти офіційно отримаєш статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Це відкриває для тебе доступ до:

пільг : наприклад, знижки на комунальні послуги, безкоштовний проїзд;

: наприклад, знижки на комунальні послуги, безкоштовний проїзд; гарантій : соціальний захист від держави;

: соціальний захист від держави; виплат: спеціальні компенсації та допомоги.

Важливо: експертні команди дуже уважно перевіряють всі документи (витяг з ЄРДР або рішення Міжвідомчої комісії), щоб правильно встановити причину інвалідності.

Це запорука того, що постраждалі отримають всю належну їм допомогу.

Ця нова система створена, щоб зробити процес отримання допомоги для цивільних осіб, що постраждали від війни, більш чітким і зрозумілим.

Раніше ми розповідали, як оформити інвалідність дитині? У реальному кейсі розбираємо всі етапи процесу, поради та важливі аспекти, щоб допомогти вам правильно пройти через цей складний етап.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.