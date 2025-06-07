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Як цивільним оформити інвалідність через війну: нові правила і покрокова інструкція

Марія Дзюба, редакторка сайту 07 Червня 2025, 12:00
Як цивільним оформити інвалідність через війну: нові правила і покрокова інструкція
Фото Pexels

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