Здоровье и красота

Заболевания, которые долго “спали” — эндокринолог о том, как стресс повлиял на здоровье украинцев

Виктория Мельник, журналист сайта 27 января 2024, 20:00
здоровье во время войны
Фото: Pexels

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