Заболевания, которые долго “спали” — эндокринолог о том, как стресс повлиял на здоровье украинцев

Однозначно, постоянный стресс и ощущение опасности оказывает негативное влияние на здоровье человека. На фоне продолжительного перенапряжения психического здоровья возникают жалобы на физическое самочувствие. Очень часто такие жалобы касаются эндокринной системы, которая уязвима к стрессам и переживаниям.

Ученый и исследователь биологии старения Александр Коляда пообщался на своем YouTube-канале с эндокринологом Евгенией Рогальской. Специалист рассказала, как война повлияла на здоровье украинцев и с какими жалобами обращаются к эндокринологам украинцы из-за стресса сейчас.

Жалобы на здоровье во время войны: как они изменились

Эндокринолог Евгения Рогальская поделила жалобы пациентов на условные две группы, в одной из которых у пациентов обострились или проявились впервые хронические заболевания, что длительное время “спали”.

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— У меня сейчас просто шквал манифестации аутоиммунного тиреоидита. Участились случаи ранней менопаузы у женщин, возраст которых достигает 35 и более лет.

Из-за стресса репродуктивная функция просто “выключается”, будто говорит: тебе нужно спасти себя, о другом мы пока не говорим, — делится врач.

Также специалист обратила внимание, что больше всего страдают классические циклы, уязвимые к стрессу: например, менструальный цикл.

Вторая группа жалоб касается депривации сна — состояние, когда искусственные факторы не дают человеку заснуть.

Эндокринолог отмечает, что недостаток или отсутствие сна сильно влияет на психологическое состояние и эмоции человека, и уже из-за этого возникают нарушения в гормональной сфере.

Как организм реагирует на стресс

Когда люди сталкиваются со стрессом, каждый и каждая реагирует индивидуально. Кто-то бежит в атаку, для кого-то проще спрятаться в себе. Именно от нашей реакции в конечном итоге зависит, как мы будем чувствовать себя в дальнейшем.

Евгения Рогальская говорит: сам по себе стресс — не плохое явление. Ведь именно стресс является адаптационным механизмом, в конце концов провоцировавшим эволюцию человека.

Кратковременный стресс мотивирует нас, провоцирует образование новых нейронных связей, и это действительно круто. Но хронический, изнурительный стресс очень плохо влияет на наше здоровье, — говорит эндокринолог.

— Наши надпочечники отвечают за реакции жизнесбережения. В момент, когда нас кто-то подрезал в пробке, или обругал сосед, или кричит ребенок — производятся гормоны адаптации стресса: адреналин и норадреналин, которые запускают следующие реакции через кортизол, отвечающий за реакцию “бей или беги”.

Когда такие реакции происходят с нашим телом длительное время, начинают сужаться сосуды, ускоряться сердцебиение, повышается уровень сахара в крови — а отсюда уже следствием длительных изменений становятся повышение АД, патологии сердца и сосудов, сахарный диабет, ожирение, — объясняет врач.

В конце концов может начаться так называемая надпочечная усталость, которую не признает традиционная медицина, однако существует определенная дисрегуляция работы надпочечников.

Можно ли похудеть от стресса

Есть случаи, когда во время длительного стресса человек начинает худеть. Это может происходить из-за того, что кортизол высвобождает сахар. Однако приведет ли такой путь к желаемому результату?

Эндокринолог убеждает, что такой способ редко помогает.

— Такой способ работает у некоторых людей, когда это кратковременный, но очень сильный стресс. Однако следует помнить, что кортизол высвобождает сахар из печени и мышц, а жир остается таким же. К тому же кортизол исключает расщепление жировой ткани.

Поэтому чаще всего человек будет только набирать вес и иметь большие отеки из-за дисрегуляции обмена жидкости.

В то же время во время стресса некоторые могут успокаиваться чрезмерным потреблением пищи. Почему нам хочется есть, когда мы стрессуем — рассказывали раньше.

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