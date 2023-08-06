Менструальный цикл женщин и девушек: причины сбоев, частые вопросы и основы для подростков — подробный разбор

Менструальный цикл девушек и женщин — явление сложное, которое требует постоянного изучения. Многие женщины сталкиваются с нарушениями менструального цикла, ведь на него влияют сотни факторов от климата и питания до стресса и гормональных препаратов.

В нашем материале ты узнаешь:

Что такое менструальный цикл — простыми словами для девочек?

Почему возникает боль во время менструации и как ее уменьшить?

Спорт, секс, питание и водный баланс во время месячных?

Почему нельзя ускорять начало менструации?

Почему происходит нарушение менструального цикла и как его лечить?

Об изменениях настроения и влиянии гормонов.

Менструальный цикл: простыми словами для девочек

У родителей не всегда есть желание или возможность объяснить дочерям, что такое менструальный цикл и что их ждет в подростковом возрасте. Они, возможно, не могут подобрать удачных слов, боятся затрагивать интимные темы и так далее. Причин может быть много.

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Но это важные темы, касающиеся здоровья девушки и женщины. Узнавать себя — необходимо. Особенно когда ты подросток, и твое тело меняется. Чтобы начало критических дней не стало стрессом или даже потрясением, следует подготовить ребенка к этому морально и физически.

Самыми удачными будут разговоры с мамой, сестрой или бабушкой. Добавить к этому можно образовательные мультфильмы или фильмы, литературу и беседу с гинекологом. Важно, чтобы девочка понимала, что происходит с ее организмом.

Гинеколог Елена Ситенок рассказала Вікнам, как устанавливается менструальный цикл у девушек. Обычно на это уходит пять лет.

В этот период не следует учитывать регулярность, ее может не быть. И это нормально, — объясняет врач.

Продолжительность цикла считается от первого дня месячных и до начала следующих. Сейчас существует много удобных приложений, где можно указывать особенности менструации, ее интенсивность и самочувствие. Они же прогнозируют даты следующих критических дней.

За первые пять лет, пока устанавливается цикл, количество выделений может разниться. Это норма.

Во время менструального кровотечения девочки до начала половой жизни могут пользоваться как прокладками, так и тампонами, — говорит Елена Ситенок.

Врач отмечает, что использование тампонов не повреждает девичью плеву (гимен). Также нормой является сокращение, удлинение цикла, задержка или его “выпадение”. В первые пять лет это не считается нарушением.

Однако если во время менструального кровотечения выделений стало в разы больше, а также месячные не заканчиваются — это повод срочно посетить гинеколога.

На интенсивность критических дней ежемесячно может влиять уровень гормонов, в частности эстрогена и прогестерона. А также количество физической активности, питание и стрессы. Поэтому интенсивность в одном месяце может быть больше, чем в другом.

Если у девочки произошла задержка, ничего делать не нужно. Цикл возобновится самостоятельно. К врачу следует обратиться, если задержка длится от полугода или цикл нерегулярный через пять лет после менархе (начала менструаций).

Чаще всего первая менструация у девочек появляется в 11-14 лет. Возраст девочки может отличаться, ведь все зависит от особенностей развития. До менархе предшествуют этапы телархе (огрубение молочных желез), пубархе (появление волосяного покрова в интимных зонах), а также адренархе (появление волосяного покрова под мышками).

Поводом обратиться к врачу является отсутствие начала менструаций у подростка в 15 лет, или их начало раньше 10 лет. Во время менструального цикла важна фаза овуляции. Она означает выход яйцеклетки из яичника в маточную трубу. Детальнее об овуляции мы рассказывали по ссылке.

Боль во время менструации: почему возникает и как ее уменьшить

Не все женщины ощущают боль во время менструации. Боль может быть физиологической или патологической. Гинеколог Елена Ситенок говорит, что причинами физиологической боли может быть, например, расположение матки — женщины с маткой в ретро позиции склонны чаще ощущать менструальную боль.

К врачу следует обратиться, когда боль появилась внезапно, после безболезненных менструальных кровотечений или значительно усилилась, — говорит гинеколог.

Чтобы уменьшить менструальную боль, ты можешь принять таблетку ибупрофена в дозе 200 мг. Эффективнее всего принимать ее в начале болей. В то же время, запрещено употреблять препараты, содержащие метамизол натрия, например анальгин. Они опасны из-за побочных эффектов.

Уменьшить боль во время менструации без таблеток можно с помощью следующих способов:

Растяжка, неинтенсивная и медленная.

Тепло. Можно использовать грелки, согревающие пластыри, укутаться в одеяло, надеть носки, сходить в теплый душ.

Йога. Читай, как сделать простые асаны для спины и шеи.

Можно ли заниматься спортом во время месячных

Гинеколог Елена Ситенок говорит, что прерывать свою физическую активность во время менструации не стоит, если ты чувствуешь себя хорошо и не ощущаешь боли или дискомфорта.

Здесь основное правило — действовать по зову организма. Если женщине комфортнее отдыхать, так и следует действовать, — объясняет врач.

Можно отдать предпочтение кардио тренировкам, растяжке, плаванию. К интенсивным силовым тренировкам можно вернуться в конце менструации.

Секс в критические дни не запрещен. Он может облегчить боль в критические дни. Но следует заботиться о гигиене и контрацепции, ведь во время менструации повышен риск инфицирования половым путем.

Питание и водный баланс во время менструации

Во время менструации организм женщины теряет энергию и полезные вещества. Поэтому важно поддерживать водный баланс. Норма питья — 30 мл на 1 кг веса. Такое количество воды нужно выпивать ежедневно. В расчет не идут кофе, сок или другие напитки.

Резких ограничений в питании во время критических дней не следует делать. Лучше всего питаться полезно и сбалансировано. Добавь в рацион следующие продукты:

Авокадо;

орехи;

оливковое масло;

масло льна;

жирная рыба;

яйца;

бобовые;

курица;

овощи и фрукты;

каши;

нежирные молочные продукты.

Можно уменьшить количество кофе и сахара, не употреблять острую и соленую пищу.

Почему нельзя “вызывать” менструацию народными способами

Влиять на начало менструации вредно для здоровья. Многие женщины пытаются воспользоваться этим перед отпуском на море или другими планами, но это негативно влияет на менструальный цикл и здоровье в целом.

Вмешиваться в систему работы гормонов и эндометрия — означает провоцировать нарушения менструального цикла. Это может привести к аномальным маточным кровотечениям и потребовать длительного лечения.

Если тебе действительно нужен такой способ воздействия на организм, это может делать врач-гинеколог при наличии существенных показаний.

Чаи из разных трав не имеют клинически доказанного эффекта, поэтому они могут быть только дополнением к ужину. Как и потребление цитрусовых или увеличение питья витаминов. Это распространенные мифы, которые не помогают ускорить начало месячных.

Нарушение менструального цикла: причины и как лечится

Причинами, по которым происходит нарушение менструального цикла, могут быть следующие:

Стресс;

изменение климата, часового пояса;

потеря или набор веса;

интенсивные занятия спортом;

грудное вскармливание;

авитаминоз и общая усталость;

влияние медикаментозного лечения, включая гормональные контрацептивы;

заболевания: поликистоз яичников, заболевания матки или проблемы с эндокринной системой.

Для нормализации цикла можно скорректировать питание, добавить спортивные упражнения для таза, снизить стресс, а также наладить регулярную половую жизнь. Перед этим следует посетить гинеколога, чтобы проверить, нет ли тревожных признаков сбоев менструального цикла.

Нормальным является цикл от 21 до 35 дней. Если его продолжительность не меняется более чем на семь дней, твой цикл регулярный. Если цикл длиннее или короче, и пять лет от менархе прошло, следует посетить врача, чтобы определить, в чем проблема.

Почему меняется настроение и аппетит во время месячных

На смену настроения, самочувствия и аппетита влияют следующие факторы:

Гормоны: эстроген и прогестерон. Когда увеличивается эстроген, увеличивается и чувство радости, голода, энергии. Увеличение прогестерона влечет за собой раздражение, сонливость, пониженный аппетит или влечение к сладкому. Овуляция может повысить сексуальное влечение, ведь после освобождения яйцеклетки из яичников меняется уровень гормонов в организме.

Такие изменения являются нормальными и естественными, однако если они мешают тебе или слишком выражены, можно обратиться к врачу.

Раньше мы подробно рассказывали, как вес связан с менструальным циклом.

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