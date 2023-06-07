Это важно и не стыдно! Как подготовить дочь к первой менструации: о чем и как говорить

В жизни каждой девушки наступает момент взросления, приходит период полового созревания и первая менструация. Часто бывает так, что родители забывают поговорить с девочкой о менструации, считают, что еще не время.

Впрочем, сейчас в среднем менструация у девочек может начаться в 10-11 лет. Чтобы это не было стрессом для ребенка и она знала, что нужно делать, родители должны ее подготовить.

Мы расскажем, когда и как следует говорить с девочкой о менструации.

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К сожалению, долго подобные темы оставались табуированными в нашем обществе. Говорить о месячных было стыдно. Девочки не должны были никому говорить, что у них сейчас этот период, прятать по сумкам средства гигиены и сидеть на занятиях с болью.

К счастью, в последнее время такие темы, как секс-образование, личная гигиена и здоровье, становятся более обсуждаемыми. О менструации действительно важно говорить, ведь от этого зависит не только моральная подготовка девочки, но и ее здоровье.

Когда нужно говорить с девочкой о менструации

Прежде всего следует понять, что каждый организм особенный. Месячные могут начаться раньше или позже. Надо объяснить дочери, что не стоит волноваться, если у нее началась менструация, а у ее подружек — нет, или наоборот.

— Первая менструация может начаться у девочки в возрасте от десяти до 16 лет. Хотя сейчас начало месячных фиксируют даже в девятилетних. Но это норма, как утверждают специалисты. Возрастные особенности у каждого свои, так что не нужно волноваться по этому поводу, — говорит детский и подростковый гинеколог Ирина Стружинская для Твоє місто.

Поэтому следует говорить с дочерью о менструации уже с девяти-десяти лет. В этом возрасте можно не углубляться в биологические особенности этого процесса, но следует объяснить, что это естественно, есть у каждой женщины и этого не стоит стесняться или бояться.

Как подготовить девочку к первой менструации

Изменения в организме

Мама должна объяснить дочери: ежемесячно женский организм обновляется, потому возникает менструация. Но кровь не означает ранения и не обязательно должно быть больно. Ведь каждый организм разный: кто-то будет чувствовать сильную боль, кто-то терпимую, у кого-то менструация проходит без боли. Также она может быть только либо в начале, либо в конце цикла.

Кроме этого следует объяснить дочери, что менструация — это половое созревание. Это говорит о том, что в будущем девочка может стать матерью.

Поговорить о средствах гигиены

Надо рассказать девочке о существующих средствах гигиены: прокладках, тампонах, менструальных чашах. Желательно не только рассказать, но и показать. Мама может купить несколько разновидностей прокладок, рассказать об особенностях их использования и чем отличаются. Например, почему обычные прокладки меньшего размера, а ночные большего.

Еще можно наглядно показать, как они впитывают влагу с помощью воды. Рассказать, что при правильном использовании кровь не попадает на одежду.

Кроме этого, следует объяснить, как часто нужно менять прокладки и почему. Их нужно менять каждые три-четыре часа, даже если они не заполнены. Ибо так могут развиться бактериальные инфекции.

Менять средства гигиены нужно только чистыми руками. А также принимать душ несколько раз в день, если есть возможность, и обязательно перед сном.

Стоит отметить, что для девочек лучшим вариантом являются прокладки. Уже с взрослением они могут использовать тампоны или чашу, если это будет им удобно.

Вести календарь

— Очень важно объяснить девочке, что с началом месячных нужно вести специальный календарь — отмечать дни начала и завершения менструации, чтобы всегда быть готовой к ней.

В идеале месячные должны быть стабильными и ежемесячно начинаться в срок, однако в жизни часто бывает, что циклы меняются, и к этому нужно быть готовыми, — говорит врач-гинеколог Житомирской областной детской больницы Алла Белоченко.

О задержке месячных

Когда у девушки начинаются регулярные месячные, а затем возникает задержка, она начинает паниковать. Прежде всего, это потому, что очень распространено мнение: задержка месячных — признак беременности. В некоторых случаях так и есть. Но стоит объяснить дочери, что задержка менструации — это не только признак беременности, тем более это невозможно, если она не ведет к половой жизни.

Менструальный цикл может меняться из-за стресса, изменения климата, болезни и лечения, сильных физических нагрузок и т.д.

Но если девушка не ведет половую жизнь и имеет сильную задержку, следует обратиться к детскому гинекологу. Ведь это может указывать на проблему в организме.

Как девочка должна сказать маме о наступлении первой менструации

Как бы мама ни готовила ребенка к этому моменту, это все равно может стать шоком. Ведь в любом случае кровь на нижнем белье может застать врасплох, девочка может растеряться или даже испугаться.

Следует объяснить, что нужно спокойно подойти и сообщить об этом маме и попросить помощи, а не кричать на весь дом. Также этот момент может застать девочку в школе или в каком-нибудь другом месте, где мамы рядом не будет.

Поэтому нужно позаботиться о том, чтобы ребенок имел с собой средство личной гигиены и умел им пользоваться. Также нужно подумать о запасном нижнем белье, чтобы сменить загрязненное.

Девочка уже должна уметь пользоваться средствами женской гигиены. Кроме этого, она может позвонить маме и рассказать о наступлении менструации. Мама должна поддержать ее, напомнить все советы и успокоить. Возможно, предложить забрать из школы, если есть такая возможность.

Когда нужны обезболивающие

Мы уже отмечали, что каждый организм индивидуален. У кого-то боли при менструации могут быть настолько сильными, что без обезболивающих не обойтись. Но перед тем, как давать препарат ребенку, следует проконсультироваться с врачом.

Ведь то лекарство, которое принимает мать, может не подойти десятилетней девочке. Поэтому не стоит заниматься самолечением, а обратиться за советом к специалисту.

Как отвечать на самые частые вопросы

Как я узнаю, что скоро месячные?

Когда мать начинает готовить девочку к наступлению менструации, этот вопрос звучит едва ли не чаще всего. Можно рассказать о некоторых физиологических особенностях, которые сигнализируют о скором наступлении месячных: перепадах настроения, раздражении, напряжении в груди, слабости и сонливости, усилении выделений из половых путей. Рассказать другие симптомы предменструального синдрома, которые обусловлены изменением концентрации гормонов.

Когда они начнутся?

Можно начинать говорить с девочкой о менструации с девяти или десяти лет, но начаться она может, например, в 12 лет. Так что дочь время от времени может спрашивать, когда начнутся месячные. Нужно отметить особенности развития каждого человека и признаки полового созревания. Указать на то, что месячные могут начаться через несколько лет. Впрочем, все равно нужно знать правила гигиены и носить с собой необходимые средства, чтобы быть готовым.

Я боюсь, что мне будет очень больно.

Если девочка знает, что мама пьет обезболивающее во время менструации, и что боль может присутствовать, она будет волноваться, что ей будет очень больно. Следует объяснить, что это за боль. Она не похожа на ушиб или порез. Это скорее неприятные ощущения напряженности, давления из-за тонуса матки. Попросить девочку, если боль будет очень сильной, сразу сообщить об этом. Если боли при месячных длинные и сильные, возможно, следует обратиться к детскому гинекологу.

Как говорить с девочкой о менструации отцу

Бывает, что отец сам воспитывает дочь. От разговора о менструации никуда убежать нельзя. Это все равно произойдет, не стоит надеяться, что об этом дочери расскажут подруги или учителя. Она должна быть подготовлена.

Это может быть нелегкий разговор как для отца, так и для дочери, ведь оба будут стыдиться говорить об этих вещах. Самому отцу тоже может не хватать знаний, чтобы объяснить дочери все правильно. Перед разговором он должен подготовиться и обновить свои знания.

Кроме того, отец может попросить помощи у родных. Например, попросить тетю или бабушку поговорить с дочерью о менструации. Впрочем, заранее нужно проговорить, в какой форме будет этот разговор и о чем будут говорить. Ведь может быть так, что бабушка или тетя подберут не те слова и выстроят ложный образ менструации, пугающий девочку.

Есть еще один вариант, как отцу рассказать девочке о менструации — написать письмо.

Можно написать обо всем том, что отец стесняется сказать, а дочь прочтет письмо самостоятельно. А если будет какие-то уточняющие вопросы, то сможет их задать отцу, тете или бабушке.

Также стоит отметить, что существует много полезной литературы, как рассказать девочкам о месячных. Например, энциклопедии о развитии девушек, информация у которых подобрана в соответствии с возрастом. Такие книги будут полезны как мамам и папам, так и самим девочкам.

Есть короткие видеоуроки в виде мультфильмов или с экспертами, рассказывающими о менструации простыми словами. Следует вместе с ребенком их посмотреть.

Еще один важный момент, почему родители должны говорить с девочками об менструации, — это развенчивание мифов. В интернете есть много разной информации, в том числе советов, которые могут навредить. Разговоры с подругами также могут не предоставить достаточно правильной информации, которая еще может строиться на основе сплетен или сарафанного радио.

Для безопасности и здоровья своих детей нужно говорить с ними о важных вещах. Также нужно своевременно водить их на консультации к врачам. Ранее мы рассказывали, что нужно знать о первом походе девочки к гинекологу.

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