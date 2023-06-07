Родительство

Это важно и не стыдно! Как подготовить дочь к первой менструации: о чем и как говорить

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 июня 2023, 20:00
Як говорити з дівчинкою про місячні
Фото: Pexels, Unsplash

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