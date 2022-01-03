Как не превратить первый поход дочери к гинекологу в ночной кошмар — советы врача

Первый поход к гинекологу и связанные с ним страхи, по-видимому, знакомы многим женщинам. Но когда действительно нужно вести свою дочь к врачу — рассказала акушер-гинеколог Ольга Белоконь в своем Instagram.

С какого возраста девочке нужен гинеколог

Научные и медицинские центры развитых стран (США, Канады, Великобритании) рекомендуют первичный осмотр девушек у гинеколога в возрасте 13-15 лет (при отсутствии жалоб).

Консультация врача поможет девочке понять, как должно изменяться ее тело, что нормально, а что — нет.

Для этого проводят общий медицинский осмотр: измеряют рост, вес, артериальное давление, осматривают молочные железы. Врач показывает, как проводить самостоятельное обследование груди.

Осмотры половых органов на кресле рекомендуют девушкам с 21 года или через 3 года после начала половой жизни. До этого момента лучше проводить только наружное обследование.

С 15 лет нужно согласие девочки на присутствие родителей во время визита к гинекологу.

Если врач мужского пола, в комнате должна быть медсестра/мама/совершеннолетняя сестра.

Если есть жалобы на выделения или подозрение на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), осмотр может быть проведен гораздо раньше.

Опухоли малого таза, преждевременное половое развитие и заболевания области вульвы может выявить и педиатр, а при необходимости перенаправить ребенка к узкому специалисту. Так происходит в развитых странах.

Чаще гинекологические проблемы детей спровоцированы не соблюдением правил гигиены.

Мазки на флору/посевы и пр. не имеет смысла брать у девочки, не живущей половой жизнью, в отсутствии жалоб. Это не касается профосмотра. Брать мазок у годовалой девочки и лечить в нем какие-то “кокки” — это совсем неправильно и не современно, — отмечает Ольга Белоконь в своём Instagram.

Когда необходимо обратиться к врачу как можно скорее

Прошло три месяца с момента последней менструации. Есть боль в животе, выделения из влагалища с неприятным запахом, повышение температуры тела. Менструации чрезмерно обильные/длительные. Менструации так и не начались до 15 лет или в течение трех лет после того, как выросла грудь. Через два года после начала менструации они остаются нерегулярными (цикл менее 21 или более 45-60 дней). Девочка начала вести половую жизнь.

Крайне важно, чтобы ребенок выходил из кабинета гинеколога с положительными эмоциями. Это формирует правильную привычку заботы о своем теле и доверии к врачу и медицине в целом.

Напомним, ранее гинеколог рассказала о том, что нужно знать о вирусе папилломы человека — как передается вирус и в чем его опасность.