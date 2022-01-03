Як не перетворити перший похід доньки до гінеколога на нічну мару — поради лікаря

Перший похід до гінеколога і пов’язані з ним страхи, мабуть, знайомі багатьом жінкам. Та коли насправді потрібно вести свою доньку до лікаря — розповіла акушерка-гінекологиня Ольга Білоконь у своєму Instagram.

З якого віку дівчинці потрібен гінеколог

Наукові та медичні центри розвинених країн (США, Канади, Великої Британії) рекомендують первинний огляд дівчат у гінеколога у віці 13-15 років (за умови відсутності скарг).

Консультація лікаря допоможе дівчинці зрозуміти, як повинно змінюватись її тіло, що є нормальним, а що — ні.

Для цього проводять загальний медичний огляд: вимірюють зріст, вагу, артеріальний тиск, оглядають молочні залози. Лікар показує, як проводити самостійне обстеження грудей.

Огляди статевих органів на кріслі рекомендують дівчатам з 21 року чи через 3 роки після початку статевого життя. До цього моменту краще проводити лише зовнішнє обстеження.

З 15 років потрібна згода дівчинки на присутність батьків під час візиту до гінеколога.

Якщо лікар чоловічої статі, у кімнаті також має бути медсестра/мама/повнолітня сестра.

Якщо є скарги на виділення чи підозра на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) — огляд може бути проведено набагато раніше.

Пухлини малого тазу, передчасний статевий розвиток та захворювання області вульви може виявити і педіатр, а за необхідності — перенаправити дитину до вузького фахівця. Так відбувається у розвинених країнах.

Найчастіше гінекологічні проблеми дітей спровоковані не дотриманням правил гігієни.

Мазки на флору/посіви немає сенсу брати в дівчинки, яка не живе статевим життям і не має скарг. Це не стосується профогляду. Брати мазок у однорічної дівчинки і лікувати в ньому якісь “коки” — це зовсім неправильно і не сучасно, — наголошує Ольга Білоконь у своєму Instagram.

Коли необхідно звертатися до лікаря якнайшвидше

Минуло три місяці та більше з моменту останньої менструації. Є біль у животі, виділення з піхви з неприємним запахом, підвищення температури тіла. Менструації надмірно рясні/тривалі. Менструації так і не почалися до 15 років або протягом трьох років після того, як виросли груди. Через два роки після початку менструації вони залишаються нерегулярними (цикл менше 21 або більше 45-60 днів). Дівчинка почала вести статеве життя.

Вкрай важливо, щоб дитина виходила з кабінету після першого походу до гінеколога з позитивними емоціями. Це формує правильну звичку турботи про своє тіло та довіри до лікаря й медицини загалом.

Нагадаємо, раніше гінекологиня розповіла про те, що потрібно знати про вірус папіломи людини — як передається вірус та в чому його небезпека.