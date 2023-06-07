Це важливо і не соромно! Як підготувати доньку до першої менструації: про що та як говорити

У житті кожної дівчини настає момент дорослішання, приходить період статевого дозрівання та перша менструація. Часто буває так, що батьки забувають поговорити з дівчинкою про менструацію, адже вважають, що ще не час.

Утім, зараз у середньому менструація у дівчат може розпочатися в 10-11 років. Щоб це не було стресом для дитини й вона знала, що треба робити, батьки мають її підготувати.

Ми розповімо, коли та як слід говорити з дівчинкою про менструацію.

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На жаль, довго подібні теми залишалися табуйованими в нашому суспільстві. Говорити про місячні було соромно. Дівчата не мали говорити нікому, що у них зараз цей період, ховати по сумках засоби гігієни та сидіти на заняттях з болем.

На щастя, останнім часом такі теми як секс-освіта, особиста гігієна та здоров’я стають більш обговорюваними. Про менструацію справді важливо говорити, адже від цього залежить не лише моральна підготовка дівчинки, а і її здоров’я.

Коли треба говорити з дівчинкою про менструацію

Насамперед варто зрозуміти, що кожен організм — особливий. Місячні можуть початися раніше або пізніше. Треба пояснити доньці, що не варто хвилюватися, якщо у неї почалася менструація, а в її подружок — ні, або ж навпаки.

— Загалом перша менструація може початися у дівчинки у віці від десяти до 16 років. Хоча тепер початок місячних фіксують навіть у дев’ятирічних. Але це норма, як стверджують фахівці. Вікові особливості у кожного свої, тож не треба хвилюватися з цього приводу, — каже дитяча та підліткова гінекологиня Ірина Стружинська для видання Твоє місто.

Тому слід говорити з донькою про менструацію вже з дев’яти-десяти років. У цьому віці можна не заглиблюватися у біологічні особливості цього процесу, але варто пояснити, що це природно, є у кожної жінки й цього не варто соромитися чи боятися.

Як підготувати дівчинку до першої менструації

Зміни в організмі

Мама має пояснити доньці: щомісяця жіночий організм оновлюється, тому виникає менструація. Але кров не означає поранення і необов’язково має бути боляче. Адже кожен організм різний: хтось відчуватиме сильний біль, хтось — терпимий, у когось менструація проходить без болю. Також він може бути лише або на початку, або в кінці циклу.

Крім цього варто пояснити доньці, що менструація — це статеве дозрівання. Це говорить про те, що у майбутньому дівчинка може стати мамою.

Поговорити про засоби гігієни

Треба розповісти дівчинці про засоби гігієни, що існують: прокладки, тампони, менструальні чаші. Бажано не лише розповісти, а й показати. Мама може купити кілька різновидів прокладок, розповісти, про особливості їх використання та чим відрізняються. Наприклад, чому звичайні прокладки меншого розміру, а нічні — більшого.

Ще можна наочно продемонструвати, як вони вбирають вологу за допомогою води. Розповісти, що за правильного використання кров не потраплятиме на одяг.

Крім цього, варто пояснити, як часто треба змінювати прокладки та чому. Їх треба змінювати кожні три-чотири години, навіть якщо вони незаповнені. Бо так можуть розвинутися бактеріальні інфекції.

Змінювати засоби гігієни треба лише чистими руками. А також приймати душ кілька разів на день, якщо є можливість, і обов’язково перед сном.

Варто зазначити, що для дівчаток найкращим варіантом є прокладки. Уже з дорослішанням вони можуть використовувати тампони або чашу, якщо їм це буде зручно.

Вести календар

— Дуже важливо пояснити дівчинці, що з початком місячних потрібно вести спеціальний календар — відзначати дні початку і завершення менструації, щоб завжди бути готовою до них.

В ідеалі місячні повинні бути стабільними та щомісяця починатися у визначений термін, проте в житті часто буває, що цикли змінюються, і до цього потрібно бути готовими, — говорить лікарка-гінекологиня Житомирської обласної дитячої лікарні Алла Білоченко.

Про затримку місячних

Коли у дівчини починаються регулярні місячні, а потім виникає затримка, вона починає панікувати. Насамперед це через те, що дуже поширена думка: затримка місячних — ознака вагітності. У деяких випадках так і є. Але варто пояснити доньці, що затримка менструації — це не лише ознака вагітності, тим паче це неможливо, якщо вона не веде статевого життя.

Менструальний цикл може змінюватися через стрес, зміну клімату, хвороби та лікування, сильні фізичні навантаження тощо.

Але якщо дівчина не веде статеве життя і має сильну затримку, варто звернутися до дитячого гінеколога. Адже це може вказувати на проблему в організмі.

Як дівчинка має сповістити маму про настання першої менструації

Як би мама не готувала дитину до цього моменту, це все одно може стати шоком. Адже у будь-якому випадку кров на спідній білизні може застати зненацька, дівчинка може розгубитися чи навіть злякатися.

Варто пояснити, що треба спокійно підійти й повідомити про це маму та попросити допомоги, а не кричати на весь будинок. Також цей момент може застати дівчинку у школі чи в якомусь іншому місці, де мами поруч не буде.

Тож треба попіклуватися про те, щоб дитина мала з собою засіб особистої гігієни і вміла ним користуватися. Також треба подумати про запасне спіднє, щоб змінити забруднене.

Дівчинка вже має вміти користуватися засобами жіночої гігієни. Крім цього, вона може зателефонувати мамі і розказати про настання менструації. Мама має підтримати її, нагадати всі поради та заспокоїти. Можливо, запропонувати забрати зі школи, якщо є така можливість.

Коли потрібні знеболювальні

Ми вже наголошували, що кожен організм індивідуальний. У когось болі при менструації можуть бути настільки сильними, що без знеболювальних не обійтися. Але перед тим як давати препарат дитині, варто проконсультуватися з лікарем.

Адже ті ліки, які приймає матір, можуть не підійти десятирічній дівчинці. Тож не варто займатися самолікуванням, а треба звернутися за порадою до спеціаліста.

Як відповідати на найчастіші запитання

Як я дізнаюся, що скоро місячні?

Коли мати починає готувати дівчинку до настання менструації, це питання звучить чи не найчастіше. Можна розповісти про деякі фізіологічні особливості, які сигналізують про скоре настання місячних: перепади настрою, роздратованість, напругу в грудях, слабкість і сонливість, посилення виділень зі статевих шляхів. Розповісти про інші симптоми передменструального синдрому, які обумовлені зміною концентрації гормонів.

Коли ж вони почнуться?

Можна починати говорити з дівчинкою про менструацію з дев’яти чи з десяти років, але розпочатися вона може, приміром, у 12 років. Тож донька час від часу може запитувати, коли почнуться місячні. Треба наголосити на особливостях розвитку кожної людини, ознаках статевого дозрівання. Вказати на те, що вони можуть початися за кілька років. Утім, все одно треба знати правила гігієни та носити з собою необхідні засоби, щоб бути готовою.

Я боюся, що мені буде дуже боляче.

Якщо дівчинка знає, що мама п’є знеболювальні під час менструації, і що біль може бути присутній, вона хвилюватиметься, що їй буде дуже боляче. Варто пояснити, що це за біль. Він не схожий на забій чи поріз. Це скоріше неприємні відчуття напруженості, тиску через тонус матки. Попросити дівчинку, якщо біль буде дуже сильним, відразу повідомити про це. Якщо болі при місячних довгі та сильні, можливо, варто звернутися до дитячого гінеколога.

Як говорити з дівчинкою про менструацію батьку

Буває так, що батько сам виховує доньку. Від розмови про менструацію нікуди втекти не можна. Це все одно станеться, не варто сподіватися, що про це доньці розкажуть подруги чи вчителі. Вона має бути підготовленою.

Це може бути нелегка розмова як для батька, так і для доньки, адже обоє соромитимуться говорити про ці речі. Самому батьку теж може не вистачати знань, щоб пояснити доньці все правильно. Тож перед розмовою він має підготуватися та поновити свої знання.

Крім цього, батько може попросити допомоги у рідних. Наприклад, попросити тітку чи бабусю поговорити з донькою про менструацію. Утім, заздалегідь треба проговорити, в якій формі буде ця розмова та про що говоритимуть. Адже може бути так, що бабуся чи тітка підберуть не ті слова і вибудують хибний образ менструації, що лякатиме дівчинку.

Є ще один варіант, як батьку розповісти дівчинці про менструацію — написати листа.

Можна написати про усе те, що батько соромиться сказати, а донька прочитає листа самостійно. А якщо матиме якісь уточнювальні питання, то зможе їх задати батьку, тітці чи бабусі.

Також варто зазначити, що існує багато корисної літератури, як розповісти дівчатам про місячні. Наприклад, енциклопедії про розвиток дівчат, інформація в яких підібрана відповідно до віку. Такі книги будуть корисними як мамам і татам, так і самим дівчатам.

Існують короткі відеоуроки у вигляді мультфільмів чи з експертами, які розповідають про менструацію простими словами. Варто разом з дитиною їх подивитися.

Ще один важливий момент, чому батьки мають говорити з дівчатами про менструацію, — це розвінчування міфів. В інтернеті є багато різної інформації, зокрема порад, які можуть зашкодити. Розмови з подругами також можуть не надати достатньо правильної інформації, яка ще й може будуватися на основі пліток чи сарафанного радіо.

Задля безпеки та здоров’я своїх дітей, треба говорити з ними про важливі речі. Також треба вчасно водити їх на консультації до лікарів. Раніше ми розповідали, що треба знати про перший похід дівчинки до гінеколога.

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