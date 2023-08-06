Менструальний цикл жінок та дівчат: причини збоїв, поширені питання та основи для підлітків — розлогий розбір

Менструальний цикл дівчат та жінок — явище складне, яке потребує постійного вивчення. Багато жінок стикаються з порушеннями менструального циклу, адже на нього впливають сотні чинників — від клімату та харчування до стресу та гормональних препаратів.

У нашому матеріалі ти дізнаєшся:

Що таке менструальний цикл — простими словами для дівчат?

Чому виникає біль під час менструації та як його зменшити?

Спорт, секс, харчування та водний баланс під час місячних?

Чому не можна “прискорювати” початок менструації?

Чому відбуваються порушення менструального циклу та як його лікувати?

Про зміни настрою та вплив гормонів.

Менструальний цикл: простими словами для дівчат

Батьки не завжди мають бажання чи можливість пояснити донькам, що таке менструальний цикл та що на них чекає у підлітковому віці. Вони, можливо, не можуть підібрати вдалих слів, бояться торкатися інтимних тем тощо. Причин може бути багато.

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Але це важливі теми, які стосуються здоров’я дівчини та жінки. Пізнавати себе необхідно. Особливо коли ти підліток, і твоє тіло змінюється. Аби початок критичних днів не став стресом чи навіть потрясінням, слід підготувати дитину до цього морально та фізично.

Найудалішими будуть розмови з мамою, сестрою чи бабусею. Додати до цього можна освітні мультфільми чи фільми, літературу та розмову з гінекологом. Важливо, щоб дівчинка розуміла, що відбувається з її організмом.

Гінекологиня Олена Ситенок розповіла Вікнам, як встановлюється менструальний цикл у дівчат. Зазвичай на це потрібно п’ять років.

У цей період не слід зважати на регулярність, її може не бути. І це нормально, — пояснює лікарка.

Тривалість циклу рахується від першого дня місячних і до початку наступних. Нині є багато зручних застосунків, де можна вказувати особливості менструації, її інтенсивність та самопочуття. Вони натомість прогнозують дати наступних критичних днів.

За перші п’ять років, доки встановлюється цикл, кількість виділень може різнитися. Це норма.

Під час менструальної кровотечі дівчатка до початку статевого життя можуть користуватися як прокладками, так і тампонами, — каже Олена Ситенок.

Лікарка зазначає, що використання тампонів не пошкоджує дівочу пліву (гімен). Також нормою є скорочення, подовження циклу, затримки чи його “випадіння”. Під час перших п’яти років це не вважається порушенням.

Однак, якщо під час менструальної кровотечі виділень стало в рази більше, а також місячні не закінчуються — це привід терміново відвідати гінеколога.

На інтенсивність критичних днів щомісяця може впливати рівень гормонів, зокрема естрогену та прогестерону. А також кількість фізичної активності, харчування та стреси. Тому інтенсивність в одному місяці може бути більшою, ніж в іншому.

Якщо ж у дівчинки сталася затримка, нічого робити не потрібно. Цикл відновиться самостійно. До лікаря слід звернутися, якщо затримка триває від півроку, або цикл нерегулярний за п’ять років після менархе (початку менструацій).

Найчастіше перша менструація у дівчат з’являється в 11-14 років. Вік дівчинки може відрізнятися, адже все залежить від особливостей розвитку. До менархе передують етапи телархе (огрубілість молочних залоз), пубархе (поява волосяного покрову в інтимних зонах), а також адренархе (поява волосяного покрову під пахвами).

Приводом звернутися до лікаря є і відсутність початку менструацій у підлітка в 15 років, чи їх початок раніше за 10 років. Під час менструального циклу є важлива фаза овуляції. Вона означає вихід яйцеклітини з яєчника у маткову трубу. Детальніше про овуляцію ми розповідали за посиланням.

Біль під час менструації: чому виникає та як його зменшити

Не всі жінки відчувають біль під час менструації. Біль може бути фізіологічним чи патологічним. Гінекологиня Олена Ситенок каже, причинами фізіологічного болю може бути, наприклад, розташування матки — жінки з маткою в ретро позиції схильні частіше відчувати менструальний біль.

До лікаря слід звернутися тоді, коли біль зʼявився раптово, після безболісних менструальних кровотеч або значно посилився, — каже гінекологиня.

Щоб зменшити менструальний біль, ти можеш випити пігулку ібупрофену у стартовій дозі 200 мг. Найефективніше приймати його на початку болів. Водночас заборонено вживати препарати, що містять метамізол натрію, наприклад анальгін. Вони небезпечні через побічні ефекти.

Зменшити біль під час менструації без пігулок можливо за допомогою таких способів:

Розтяжка, неінтенсивна та повільна.

Тепло. Можна використовувати грілки, зігрівальні пластирі, закутатися у ковдру, одягнути шкарпетки, сходити в теплий душ.

Йога. Читай, як зробити прості асани для спини та шиї.

Чи можна займатися спортом під час місячних

Гінекологиня Олена Ситенок каже, переривати свою фізичну активність під час менструації не варто, якщо ти почуваєш себе добре та не відчуваєш болю чи дискомфорту.

Тут основне правило — діяти за покликом організму. Якщо жінці комфортніше відпочивати, то так і слід діяти, — пояснює лікарка.

Можна віддати перевагу кардіотренуванням, розтяжці, плаванню. До інтенсивних силових тренувань можна повернутися в кінці менструації.

Секс під час критичних днів не заборонений. Він може полегшити біль під час критичних днів. Але слід дбати про гігієну та контрацепцію, адже під час менструації є підвищений ризик інфікування статевим шляхом.

Харчування та водний баланс під час менструації

Під час менструації організм жінки втрачає енергію та корисні речовини. Тому важливо підтримувати водний баланс. Норма пиття — 30 мл на 1 кг ваги. Така кількість саме води має випиватися щодня. У розрахунок не йдуть кава, сік чи інші напої.

Різких обмежень у харчуванні під час критичних днів не слід робити. Найкраще харчуватися корисно та збалансовано. Додай у раціон такі продукти як:

авокадо;

горіхи;

оливкова олія;

олія льону;

жирна риба;

яйця;

бобові;

курка;

овочі та фрукти;

каші;

нежирні молочні продукти.

Можна зменшити кількість кави та цукру, не вживати гостру та солону їжу.

Чому не можна “викликати” менструацію народними способами

Впливати на початок менструації шкідливо для здоров’я. Багато жінок намагаються цим скористатися перед відпусткою на морі чи іншими планами, але це негативно впливає на менструальний цикл та здоров’я загалом.

Втручатися в систему роботи гормонів та ендометрію — означає провокувати порушення менструального циклу. Це може призвести до аномальних маткових кровотеч та потребуватиме довгого лікування.

Якщо тобі дійсно потрібен такий спосіб впливу на організм, це може робити лише лікар-гінеколог за наявності суттєвих показань.

Чаї з різних трав не мають клінічно доведеного ефекту, тому вони можуть лише бути доповненням до вечері. Як і споживання цитрусових чи збільшення пиття вітамінів. Це поширені міфи, які не допомагають пришвидшити початок місячних.

Порушення менструального циклу: причини та як лікується

Причинами, чому відбувається порушення менструального циклу, можуть бути такі:

стрес;

зміна клімату, часового поясу;

втрата чи набір ваги;

інтенсивні заняття спортом;

грудне вигодовування;

авітаміноз та загальна втома;

вплив медикаментозного лікування, зокрема гормональних контрацептивів;

захворювання: полікістоз яєчників, захворювання матки чи проблеми з ендокринною системою.

Для нормалізації циклу можна скорегувати харчування, додати спортивні вправи для тазу, зменшити стрес, а також налагодити регулярне статеве життя. Перед цим варто відвідати гінеколога, щоб перевірити, чи немає тривожних ознак збоїв менструального циклу.

Нормальним є цикл від 21 до 35 днів. Якщо його тривалість не змінюється більш як на сім днів, твій цикл є регулярним. Якщо цикл довший або коротший, і п’ять років від менархе минуло, слід відвідати лікаря, щоб визначити, у чому проблема.

Чому змінюється настрій та апетит під час місячних

На зміну настрою, самопочуття та апетит впливають такі чинники:

Гормони: естроген та прогестерон. Коли збільшується естроген, збільшуються і відчуття радості, голоду, енергії. Збільшення прогестерону тягне за собою роздратування, сонливість, знижений апетит чи потяг на солодке. Овуляція може підвищити сексуальний потяг, адже після вивільнення яйцеклітини з яєчників змінюється рівень гормонів в організмі.

Такі зміни є нормальними та природними, однак якщо вони заважають тобі чи є занадто вираженими, можна звернутися до лікаря.

Раніше ми детально розповідали, як вага пов’язана з менструальним циклом.

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