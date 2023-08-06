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Менструальний цикл жінок та дівчат: причини збоїв, поширені питання та основи для підлітків — розлогий розбір

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 06 Серпня 2023, 10:00
Порушення менструального циклу: причини та як лікується
Фото: Pexels

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