Невиліковний, але контрольований — що таке синдром полікістозних яєчників та як із ним жити

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) зустрічається досить часто. За деякими даними, цей стан діагностують у 4–20% жінок репродуктивного віку.

На жаль, повністю вилікувати СПКЯ неможливо, але за умови правильного піклування про здоров’я пацієнтка може самостійно завагітніти, позбутись яскраво виражених симптомів та уникнути ускладнень.

Гінекологиня Оксана Негрич розповіла на платформі доказової медицини Бережи себе, що таке СПКЯ, які його причини, симптоми та лікування.

Зараз також дивляться

Що таке синдром полікістозних яєчників

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) — це стан, який супроводжують ендокринні та обмінні порушення в організмі жінки. Йдеться про:

інсулінорезистентність;

підвищення рівня андрогенів (чоловічих статевих гормонів);

порушення овуляції.

Усе це може мати наслідком безпліддя.

Синдром полікістозних яєчників: причини

Медицина досі не знає, що саме провокує виникнення полікістозу. Але зрозуміло, що на це впливають багато факторів, таких як:

генетика; нездоровий спосіб життя; згубний вплив навколишнього середовища.

Симптоми полікістозу

СПКЯ може проявлятись такими симптомами:

нечасті (до восьми разів на рік) менструації або їхня відсутність;

відсутність овуляції;

безпліддя;

зайва вага чи ожиріння;

гірсутизм — надмірний ріст волосся на обличчі, грудях, животі, стегнах;

акне та жирна шкіра в дорослому віці;

активне випадіння волосся.

Варто пам’ятати, що ці симптоми схожі на ознаки інших гормональних захворювань, наприклад, вродженої гіперплазії кори наднирників, пухлини, гіперпролактинемії, порушення функції щитоподібної залози тощо.

Тому спочатку треба провести комплексне обстеження та виключити (чи підтвердити) наявність цих хвороб.

СПКЯ діагностують, якщо в жінки є як мінімум дві ознаки з нижче перелічених:

відсутня або рідкісна овуляція; підвищення рівня андрогенів; збільшені яєчники з багатьма дрібними фолікулами, що видно при ультразвуковому обстеженні.

Однак лише на основі УЗД лікар не може встановити відповідний діагноз. Зміни в яєчниках можуть бути нормальним процесом, який не потребує лікування за умови, що жінка регулярно має менструації та ні на що не скаржиться.

Лікування СПКЯ

Курс лікування полікістозу призначається індивідуально після комплексного медичного обстеження. Лікарі рекомендують жінкам з надмірною масою тіла нормалізувати її. У багатьох випадках це дозволяє відновити регулярний менструальний цикл і овуляцію.

Також для зменшення симптомів гінеколог(-иня) може призначити:

прогестини;

антиандрогени;

інсуліносенсибілізуючі препарати;

комбіновані оральні контрацептиви (КОК).

Однак якщо жінка планує вагітність, то КОК не можна застосовувати. Адже вони жодним чином не покращують шанси на зачаття та навпаки — можуть затягувати спроби завагітніти.

КОК призначають лише жінкам, які не мають намірів народжувати, натомість мають потребу в контрацепції та/або зменшенні симптомів СПКЯ.

Чи можна завагітніти із синдромом полікістозних яєчників

Так, можна! При цьому жінки із СПКЯ здебільшого самостійно вагітніють. Хоча інколи це може зайняти більше часу через нерегулярні менструації.

Якщо ж самостійно завагітніти не виходить, то жінці можуть призначити препарати для стимуляції овуляції. Хірургічне втручання застосовується досить рідко.

Гінекологічні проблеми в жінок довгий час залишались табуйованою темою для розмов. Через це породжувався страх піти до лікаря, а ще купа міфів та стереотипів, які можуть нашкодити здоров’ю.

Читай правдиву інформацію про найпоширеніші жіночі захворювання.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!