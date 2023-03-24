Неизлечимый, но контролируемый — что такое синдром поликистозных яичников и как с ним жить

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) встречается достаточно часто. По некоторым данным, это состояние диагностируют у 4–20% женщин репродуктивного возраста.

К сожалению, полностью вылечить СПКЯ невозможно, но при правильной заботе о здоровье пациентка может самостоятельно забеременеть, избавиться от ярко выраженных симптомов и избежать осложнений.

Гинеколог Оксана Негрич рассказала на платформе доказательной медицины Береги себя, что такое СПКЯ, какие его причины, симптомы и лечение.

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Что такое синдром поликистозных яичников

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — это состояние, сопровождающееся эндокринными и обменными нарушениями в организме женщины. Речь идет о:

инсулинорезистентности;

повышении уровня андрогенов (мужских половых гормонов);

нарушении овуляции.

Все это может привести к бесплодию.

Синдром поликистозных яичников: причины

Медицина до сих пор не знает, что провоцирует возникновение поликистоза. Но понятно, что на это влияют многие факторы, такие как:

генетика; нездоровый образ жизни; губительное влияние окружающей среды.

Симптомы поликистоза

СПКЯ может проявляться следующими симптомами:

редкие (до восьми раз в год) менструации или их отсутствие;

отсутствие овуляции;

бесплодие;

лишний вес или ожирение;

гирсутизм — чрезмерный рост волос на лице, груди, животе, бедрах;

акне и жирная кожа во взрослом возрасте;

активное выпадение волос.

Следует помнить, что эти симптомы похожи на признаки других гормональных заболеваний, например врожденной гиперплазии коры надпочечников, опухоли, гиперпролактинемии, нарушения функции щитовидной железы и т.д.

Поэтому сначала следует провести комплексное обследование и исключить (или подтвердить) наличие этих болезней.

СПКЯ диагностируют, если у женщины есть как минимум два признака из нижеперечисленных:

отсутствует или редкая овуляция; повышение уровня андрогенов; увеличенные яичники со многими мелкими фолликулами, что видно при ультразвуковом обследовании.

Однако только на основе УЗИ врач не может установить диагноз. Изменения в яичниках могут быть нормальным процессом, не требующим лечения, при условии, что женщина регулярно имеет менструации и ни на что не жалуется.

Лечение СПКЯ

Курс лечения поликистоза назначается индивидуально после комплексного медицинского обследования. Врачи рекомендуют женщинам с избыточной массой тела ее нормализовать. Во многих случаях это позволяет восстановить регулярный менструальный цикл и овуляцию.

Также для уменьшения симптомов гинеколог может назначить:

прогестины;

антиандрогены;

инсулиносенсибилизирующие препараты;

комбинированные оральные контрацептивы (КОК).

Однако если женщина планирует беременность, то КОК нельзя применять. Ведь они никак не улучшают шансы на зачатие и наоборот — могут затягивать попытки забеременеть.

КОК назначают только женщинам, которые не намерены рожать, но нуждаются в контрацепции и/или уменьшении симптомов СПКЯ.

Можно ли забеременеть с синдромом поликистозных яичников

Да, можно! При этом женщины из СПКЯ в большинстве случаев самостоятельно беременеют. Хотя иногда это может занять больше времени из-за нерегулярных менструаций.

Если же самостоятельно забеременеть не получается, женщине могут назначить препараты для стимуляции овуляции. Хирургическое вмешательство применяется очень редко.

Гинекологические проблемы у женщин долго оставались табуированной темой для разговоров. Поэтому порождался страх пойти к врачу, а еще куча мифов и стереотипов, которые могут навредить здоровью.

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