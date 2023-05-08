Може статися у будь-якому віці! Чому зникає менструація: можливі причини та наслідки

Менструальний цикл, хоч і додає дискомфорту, є індикатором загального здоров’я жінки. Тому тривожним сигналом буде її відсутність упродовж трьох місяців. Таке явище в медичних колах має назву аменорея.

Та причиною втрати менструації може бути не лише вагітність. Є й інші небезпечні для здоров’я причини аменореї, від яких може страждати жінка будь-якого віку.

Про те, як втрата менструації залежить від харчування та ваги і які можуть бути наслідки, розповіли гінекологиня Оксана Негрич та дієтологиня Юліана Ергешова.

Вага і менструація: неочевидні зв’язки

Лікарки розповіли, що дієтологічні причини аменореї лежать у двох протилежних вимірах: недостатня і надлишкова вага.

Низька маса тіла

Різке схуднення може призвести до функціональної гіпоталамічної аменореї. Досягти цього стану можна через низку факторів: різкий дефіцит калорій, хронічний стрес, екстремальні фізичні навантаження.

Часто усе це є проявом не просто тимчасової дієти, а анорексії. Що таке анорексія та чим вона небезпечна, читай тут.

Що відбувається з тілом?

Коли жінка піддається одному з перелічених факторів, зменшується секреція гонадотропін-рилізинг-гормону у гіпоталамусі.

Це призводить до порушення синтезу гонадотропінів, відсутності нормального фолікулярного розвитку і овуляції. Відповідно, менструації припиняються, а рівень естрогенів різко падає.

Наслідки:

ановуляторне безпліддя;

сексуальна дисфункція;

зниження мінеральної щільності кісток;

високий рівень гормону стресу — кортизолу;

низький рівень інсуліну в сироватці крові;

низький рівень трийодтироніну — гормону щитоподібної залози.

Надлишкова вага та ожиріння

Надлишкова вага впливає на жіноче здоров’я комплексно. Так, на жінку чекають гормональні порушення та субфертильність — знижена здатність до запліднення. Надлишок жиру почне працювати як ендокринний орган.

На надлишкову вагу тіло реагує певними змінами.

Так, жирова тканина виробляє ряд біоактивних молекул, адипокінів, які впливають не метаболічні зміни у тілі та на дозрівання яйцеклітин. Також значно зростає рівень чоловічих статевих гормонів.

Крім втрати менструації та гормональних змін надлишкова вага може призвести до вторинної аменореї та безпліддя.

За допомогою гормональної терапії цей стан можна врегулювати швидко, але тимчасово, діляться лікарі. Інший спосіб не допустити фатальних наслідків для репродуктивної системи — нормалізувати вагу.

Лікарі додали, що овуляція нерідко відновлюється при втраті всього 5–10% зайвої ваги. Розпізнати у себе ожиріння допоможе наш матеріал.

Дуже часто недостатня та надмірна вага з’являється через розлади харчової поведінки. РХП можуть бути у твоїх знайомих, дітей і навіть у тебе, тож читай, що таке РХП, як розпізнати та допомогти.

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