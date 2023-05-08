Может произойти в любом возрасте! Почему исчезает менструация: возможные причины и последствия

Менструальный цикл, хоть и добавляет дискомфорта, является индикатором общего здоровья женщины. Поэтому тревожным сигналом станет ее отсутствие в течение трех месяцев. Данное явление в медицинских кругах называется аменорея.

Однако причиной потери менструации может быть не только беременность. Есть также опасные для здоровья причины аменореи, от которых могут страдать женщины всех возрастов.

О том, как потеря менструации зависит от питания и веса и какие могут быть последствия, рассказали гинеколог Оксана Негрич и диетолог Юлиана Ергешова.

Вес и менструация: неочевидные связи

Врачи рассказали, что диетологические причины аменореи находятся в двух противоположных измерениях: недостаточный и избыточный вес.

Низкая масса тела

Резкое похудение может привести к функциональной гипоталамической аменорее. Достичь этого состояния можно из-за ряда факторов: резкий дефицит калорий, хронический стресс, экстремальные физические нагрузки.

Часто это проявления не просто временной диеты, а анорексии. Что такое анорексия и чем она опасна, читай здесь.

Что происходит с телом?

Когда женщина подвергается одному из перечисленных факторов, уменьшается секреция гонадотропин-рилизинг-гормона в гипоталамусе.

Это приводит к нарушению синтеза гонадотропинов, отсутствию нормального фолликулярного развития и овуляции. Соответственно, менструации прекращаются, а уровень эстрогенов резко падает.

Последствия:

ановуляторное бесплодие;

сексуальная дисфункция;

снижение минеральной плотности костей;

высокий уровень гормона стресса — кортизола;

низкий уровень инсулина в сыворотке крови;

низкий уровень трийодтиронина — гормона щитовидной железы.

Избыточный вес и ожирение

Избыточный вес оказывает влияние на женское здоровье комплексно. Так, женщину ждут гормональные нарушения и субфертильность — сниженная способность к оплодотворению. Избыток жира начнет работать как эндокринный орган.

На избыточный вес тело реагирует определенными изменениями.

Так, жировая ткань производит ряд биоактивных молекул, адипокинов, которые влияют на метаболические изменения в теле и на созревание яйцеклеток. Также значительно растет уровень мужских половых гормонов.

Кроме потери менструации и гормональных изменений, избыточный вес может привести к вторичной аменорее и бесплодию.

С помощью гормональной терапии это состояние можно урегулировать быстро, но временно, делятся врачи. Другой способ не допустить роковых последствий для репродуктивной системы — нормализовать вес.

Врачи добавили, что овуляция нередко восстанавливается при потере всего 5–10% от лишнего веса. Распознать у себя ожирение поможет наш материал.

Очень часто недостаточный и избыточный вес появляется из-за расстройств пищевого поведения. РХП могут быть у твоих знакомых, детей и даже у тебя, так что читай, что такое РХП, как распознать и помочь.

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