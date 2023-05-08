Здоровье и красота

Может произойти в любом возрасте! Почему исчезает менструация: возможные причины и последствия

Вероника Кононенко, редактор сайта 08 мая 2023, 16:00
Аменорея
Фото: Pexels

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