Почти треть взрослых жителей Украины вообще не владеет иностранными языками — опрос

Сейчас знать как можно большее количество иностранных языков считается как никогда актуальным. Без знания хотя бы английского никуда. При приеме на работу работодатели не обходят стороной вопрос об уровне владения иностранными языками, а дети начинают их учить еще с раннего детства.
Но какой процент украинцев среди взрослого населения владеет другими языками, кроме украинского и русского, можно узнать по результатам опроса Киевского международного института социологии.
Согласно результатам опроса, который проводился методом онлайн-интервью в течение декабря 2022 — января 2023 года, 68% украинцев имеют определенные знания хотя бы одного иностранного языка, хотя во многих случаях они являются поверхностными.
Так 51% опрошенных указали, что имеют некоторые знания английского языка, но при более детальном анализе только 23% могут читать, писать и общаться на этом языке на бытовом и даже на профессиональном уровне.
Так 51% опрошенных указали, что имеют некоторые знания английского языка, но при более детальном анализе только 23% могут читать, писать и общаться на этом языке на бытовом и даже на профессиональном уровне.
32% граждан отметили, что не владеют ни одним иностранным языком.
Фото: сайт КМІС
По данным опроса, 51% украинцев знают английский язык, польский — 22%, немецкий — 14%, французский — 7%, испанский — 3%, венгерский — 2%, турецкий — 1%. Ни одним из перечисленных языков не владеют 32% опрошенных.
В тройке стимулов украинцы указали следующие факторы:
Самыми популярными факторами, сдерживающими от изучения иностранных языков, украинцы указали:
Ранее мы рассказывали, кому больше всего доверяют украинцы.
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