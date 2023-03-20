Почти треть взрослых жителей Украины вообще не владеет иностранными языками — опрос

Сейчас знать как можно большее количество иностранных языков считается как никогда актуальным. Без знания хотя бы английского никуда. При приеме на работу работодатели не обходят стороной вопрос об уровне владения иностранными языками, а дети начинают их учить еще с раннего детства.

Но какой процент украинцев среди взрослого населения владеет другими языками, кроме украинского и русского, можно узнать по результатам опроса Киевского международного института социологии.

Какой процент украинцев владеет иностранными языками

Согласно результатам опроса, который проводился методом онлайн-интервью в течение декабря 2022 — января 2023 года, 68% украинцев имеют определенные знания хотя бы одного иностранного языка, хотя во многих случаях они являются поверхностными.

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Так 51% опрошенных указали, что имеют некоторые знания английского языка, но при более детальном анализе только 23% могут читать, писать и общаться на этом языке на бытовом и даже на профессиональном уровне.

32% граждан отметили, что не владеют ни одним иностранным языком.

Какими языками владеют украинцы в определенной степени

По данным опроса, 51% украинцев знают английский язык, польский — 22%, немецкий — 14%, французский — 7%, испанский — 3%, венгерский — 2%, турецкий — 1%. Ни одним из перечисленных языков не владеют 32% опрошенных.

Какие факторы поощряют украинцев к изучению иностранных языков

В тройке стимулов украинцы указали следующие факторы:

Большие возможности для путешествий вообще не владеет иностранными языками — 43%. Интерес к изучению иностранных языков — 36%. Более разнообразный досуг (книги/фильмы/музыка) — 33%.

Какие барьеры сдерживают от изучения иностранных языков

Самыми популярными факторами, сдерживающими от изучения иностранных языков, украинцы указали:

Нехватка времени — 38%. Наличие более важных жизненных приоритетов — 34%. Нехватка финансов — 33%.

Ранее мы рассказывали, кому больше всего доверяют украинцы.

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