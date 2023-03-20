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Почти треть взрослых жителей Украины вообще не владеет иностранными языками — опрос

Богдана Макалюк, редактор сайта Диана Просяник, практикант сайта 20 марта 2023, 15:00
Какой процент украинцев владеет иностранными языками
Фото: Unsplash

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