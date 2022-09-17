Чужого не хотим, но и своего не отдадим! Готовы ли украинцы на территориальные уступки ради мира

Украинцы — крепкая нация, которая никогда и никому не уступит свое. Об этом свидетельствуют свежие результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-13 сентября.

Читай, готовы ли граждане на территориальные уступки России ради мира, а также выскажи свое мнение в опросе нашей редакции.

Готовы ли украинцы на территориальные уступки

Количество совершеннолетних украинцев, готовых отказаться от некоторых территорий ради прекращения войны, резко уменьшилось по сравнению с аналогичными опросами в мае и июле 2022 года.

Социологи обнародовали результаты: 87% опрошенных украинцев считают, что никакие территориальные уступки не допустимы. А процент готовых отказаться от определенной части областей упал с 10% до 8%.

Ситуация по регионам

Социологи провели опрос 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым, г. Севастополь, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В выборку также не принимали граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Специалисты отмечают, что во всех регионах Украины большинство людей против любых территориальных уступок:

Восток — 85% против территориальных отказов (готовы на уступки — 10%);

Юг — 83% против уступок (готовы — 10%);

Центр — 88% против потери территории (готовы — 8%);

Запад — 91% против территориальных уступок (поддерживают — 4%).

Итак, сейчас фактически нет разницы между взглядами жителей разных регионов Украины.

Интересно и то, что 85% опрашиваемых русскоязычных украинцев выступают против территориальных уступок. Поддерживают всего 10%.

Также большинство проживающих в Украине русскоязычных россиян негативно относятся к потере части украинской территории — 57% против 24%, которые готовы пойти на уступки.

А как ты думаешь? Пройди наш опрос.

Поддерживаемые своим народом Вооруженные силы Украины метр за метром освобождают нашу территорию от российских захватчиков. Карта боевых действий в Украине показывает, сколько украинской земли удалось вырвать из оккупации.

Оставайся в безопасности и следи за последними новостями на фронте.

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