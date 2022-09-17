Актуальная карта боевых действий в Украине 17 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Если литературные произведения переносят читателей по большей части в эмоциональное состояние военного времени, то карта боевых действий навсегда запечатлевает каждую мелочь до миллиметра, которая свидетельствует о титанической работе украинских военных.

А пока все поэмы и сонеты еще не написаны в честь ВСУ, всегда можно передать свои чувства к ним донатом на какую-то очень полезную вещь для нашей победы.

Чтобы быть подкованным(-ой) еще и на информационном фронте, стоит прислушаться к украинскому Генштабу и не забывать о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также, по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует контрнаступление ВСУ:

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на востоке Украины, усиливая давление на российские позиции и линии материально-технического обеспечения на востоке Харьковской, севере Луганской и востоке Донецкой областей.

Эксперты уверяют, что российским войскам на востоке Украины, вероятно, будет сложно удерживать свои линии обороны, если украинские силы будут продолжать продвигаться дальше.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области.

За текущие сутки враг нанес четыре ракетных, пять авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины. От авиационных, ракетных ударов и обстрелов с РСЗО пострадала инфраструктура более 18 населенных пунктов.

В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закотное, Нью-Йорк, Марьинка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Великое Артаковое, Кривой Рог, Никополь, Ольговское, Запорожье, Орехов и Миролюбовка.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы по вооружению танков, минометов и артиллерии:

на Харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, – в районах населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Нескучное, Зыбино, Волчанск, Стрелечья, Двуречная, Купянск и Пристин ;

направлении, в том числе и с территории РФ, – в районах населенных пунктов ; на Славянском направлении – в районе населенного пункта Гороховатка ;

направлении – в районе населенного пункта ; на Краматорском направлении – Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Яровая, Святогорск, Донецкое и Белогоровка ;

направлении – ; на Бахмутском направлении – Нью-Йорк, Белогоровка, Раздолевка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Одрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселое и Майорск ;

направлении – ; на Авдеевском направлении – Марьинка, Красногоровка, Первомайское, Новомихайловка, Авдеевка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлении враг продолжил обстрелы по всей линии столкновения. От огня артиллерии оккупантов пострадало более 30 населенных пунктов, в том числе и город Запорожье.

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись населенные пункты Правдиное, Луч, Степная Долина, Любомировка, Новогригоровка, Мирное, Широкое, Киселевка, Первомайское, Белогорка, Сухой Ставок, Ивановка, Белая Криница, Новопетровка, Ольгино, Высокополье, Нововознесенское и Осокоровка.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов, нанеся им урон, в районах населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцевое, Авдеевка и Новомихайловка.

А вместе с ВСУ работают украинские волонтеры. Военные освобождают города, а благотворители вдыхают в них новую жизнь. Читай историю харьковских волонтеров об ужасах войны, помощи иностранных друзей и моральном духе харьковчан.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!