Актуальна карта бойових дій в Україні 17 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Якщо літературні твори переносять читачів здебільшого в емоційний стан воєнного часу, то карта бойових дій назавжди закарбовує кожну дрібницю до міліметра, що свідчить про титанічну роботу українських військових.

А поки всі поеми та сонети ще не написані на честь ЗСУ, завжди можна передати свої почуття до них донатом на якусь дуже корисну річ для нашої перемоги.

Щоб бути підкутим ще й на інформаційному фронті, варто дослухатись до українського Генштабу і пам’ятати про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує контрнаступ ЗСУ:

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на сході України, посилюючи тиск на російські позиції та лінії матеріально-технічного забезпечення на сході Харківської, півночі Луганської та сході Донецької областей.

Експерти запевняють, що російським військам на сході України, ймовірно, буде важко утримувати свої лінії оборони, якщо українські сили продовжуватимуть просуватися далі на схід.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує спроби повної окупації Донецької області.

За поточну добу ворог завдав чотири ракетні, п’ять авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів із систем реактивної артилерії по об’єктах на території України. Від авіаційних, ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ постраждала інфраструктура понад 18 населених пунктів.

Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Мар’їнка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів та Миролюбівка.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з озброєння танків, мінометів та артилерії:

на Харківському напрямку, зокрема і з території РФ, в районах населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Нескучне, Зибине, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Куп’янськ та Пристін ;

на Слов’янському напрямку – в районі населеного пункту Гороховатка ;

на Краматорському напрямку – Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне, Ярова, Святогірськ, Донецьке та Білогорівка ;

на Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Білогорівка, Роздолівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ ;

на Авдіївському напрямку – Мар’їнка, Красногорівка, Первомайське, Новомихайлівка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог продовжив обстріли по всій лінії зіткнення. Від вогню артилерії окупантів постраждало понад 30 населених пунктів, зокрема і місто Запоріжжя.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Правдине, Луч, Степова Долина, Любомирівка, Новогригорівка, Мирне, Широке, Киселівка, Первомайське, Білогірка, Сухий Ставок, Іванівка, Біла Криниця, Новопетрівка, Ольгине, Високопілля, Нововознесенське та Осокорівка.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів, завдавши їм втрат, в районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка.

А разом з ЗСУ працюють українські волонтери. Військові звільняють міста, а благодійники — вдихають у них нове життя. Читай історію харківських волонтерів про жахи війни, допомогу іноземних друзів та моральний дух харків’ян.

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