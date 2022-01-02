Признаки эмоционального здоровья – как жить в гармонии с собой

Сейчас, когда в мире так много стресса, нужно следить не только за своим физическим здоровьем, но и психологическим.
Надо научиться ставить себя во главу угла и жить для себя, а не для кого-то.
Если ты не можешь разобраться в своих проблемах самостоятельно, нужно обратиться к специалисту.
На своей странице в Insatgram семейный психолог Юлия Емельянова рассказала о показателях психологического здоровья.
Терапия не решает за вас жизненные сложности, однако способствует стабилизации и формированию психического и эмоционального здоровья.
Терапия не решает за вас жизненные сложности, однако способствует стабилизации и формированию психического и эмоционального здоровья.
По ее словам, показателями эмоционального здоровья являются:
Если человек эмоционально здоров, то он способен находиться в отношениях. Она видит в партнере субъект желания, может признавать свои и чужие нужды.
Не пробует контролировать и изменять партнера, умеет коммуникировать, обозначать собственные границы с возможностью созидать границы остальных.
Стресс – это сложный процесс, на преодоление которого можно потратить много ресурса. Бывает так, что стресс приводит к тяжелым послетравматическим состояниям.
Стресс – это сложный процесс, на преодоление которого можно потратить много ресурса. Бывает так, что стресс приводит к тяжелым послетравматическим состояниям.
— На его преодоление может уйти большая часть времени, а иногда так и не удается с этим справиться самостоятельно, — говорит психолог.
По ее словам, эмоционально здоровый человек способен быть в творческом процессе. Это значит, что он работает не только за оплату, но и реализует свой потенциал, получая эмоциональное удовольствие.
Многие люди достаточно критично относятся к себе или наоборот переоценивают себя. В том или ином случае формируется деструктивное самовосприятие и отношение к миру, — говорит Юлия.
Многие люди достаточно критично относятся к себе или наоборот переоценивают себя. В том или ином случае формируется деструктивное самовосприятие и отношение к миру, — говорит Юлия.
Психолог говорит, что способность воспринимать свою ограниченность дается нам нелегко. Это может привести к чрезмерной тревожности.
Считаешь ли ты себя эмоционально здоровым?
Если человек не живет в гармонии с собой, он начинает впадать в депрессивное состояние. Раньше мы рассказывали о том, как побороть апатию. А главное, следует рассчитывать просто апатичное состояние и депрессию.