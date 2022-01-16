Профилактические прививки детей в Украине: почему не стоит медлить

Некоторые родители боятся проводить профилактические прививки своим детям из-за мифов, гуляющих по Интернету. Так стоит ли вакцинировать детей?

По данным МОЗ, ежегодно вакцинация предотвращает два-три миллиона смертей в мире. Еще полтора миллиона человек можно спасти, если масштабы прививок увеличатся.

Единственный эффективный способ защитить детей от опасных болезней — вакцинация.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, дети получают защиту от десяти инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.

Во время пандемии коронавируса уровень плановых прививок снизился, что может отрицательно сказаться на коллективном иммунитете против этих заболеваний.

Прививка от Covid-19

Минздрав рекомендовал вакцинировать детей в возрасте 12-17 лет от Covid-19, не относящихся к группе риска. Однако это можно сделать только при наличии у них всех обязательных рутинных прививок.

Существует миф, что дети всегда болеют ковидом легко или бессимптомно. Но врачи опровергают это утверждение.

В подавляющем большинстве случаев дети болеют менее интенсивно или бессимптомно, либо не болеют. Но это не абсолютные показатели. У детей бывает тяжелое течение и случаются летальные исходы, — рассказывает иммунолог и педиатр Игорь Савчак.

Глава Украинской академии педиатрических специальностей, педиатр, профессор Марина Маменко констатирует, что новые мутации Covid-19 “омолаживают” болезнь. Во время этой волны в Украине детские больницы были переполнены, в том числе тяжелыми больными. К большому сожалению, детские смерти участились по сравнению с прошлыми всплесками пандемии.

Напомним, в начале октября в Ровенской области произошла вспышка полиомиелита. В Великой Омеляне официально зафиксировали эту опасную болезнь и паралич ног у полуторагодовалой девочки. У ребенка нет плановых прививок. Из-за этого сразу объявили чрезвычайную ситуацию регионального масштаба и решили вакцинировать всех дошкольников до пяти лет включительно.