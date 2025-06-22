Защита всего в одном уколе: 12 смертельных болезней, против которых вакцины

В свое время вакцины остановили смертоносные эпидемии оспы и чумы крупного рогатого скота. По оценкам ВОЗ, иммунизация населения спасла жизнь 101 млн детей во всем мире за последние 50 лет.

В настоящее время существует более 30 вакцин от различных опасных заболеваний. ВОЗ рекомендует вакцинировать детей как минимум 12 из них, а именно от:

туберкулеза;

гепатита В;

полиомиелита;

дифтерии;

столбняка;

коклюша;

гемофильной инфекции типа В;

пневмококковой инфекции;

ротавируса;

кору;

краснухи;

вируса папилломы человека.

Есть вакцины, защищающие от гриппа, COVID-19, клещевого энцефалита, однако они не являются обязательными. Deutsche Welle рассказали, как и когда делать важные для организма прививки.

Какие вакцины обязательно следует делать для защиты организма

Вакцины КПК против кори, паротита и краснухи

В ряде стран корь объявили ликвидированным заболеванием. Но в последние годы уровень иммунизации упал ниже 95%, что повлекло за собой возврат инфекции.

Обычно кору вакцинируют сразу одним пакетом вместе с препаратами против паротита и краснухи. Чтобы защититься на всю жизнь, вакцину КПК обычно вводят двумя дозами в возрасте от шести месяцев.

Вакцина считается эффективной на 96% против кори, на 86% против паротита и на 89% против краснухи.

Вакцина БЦЖ (Bacillus Calmette-Guerin) против туберкулеза.

Эту вакцину особенно рекомендуют использовать в странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом. В 2023 году болезнью заболели 10,8 миллиона человек во всем мире, а более миллиона человек умерли.

Для потенциальной защиты на всю жизнь требуется одна доза, которую вводят как можно скорее после рождения. Ее разработали в 1900 году, а используют уже более 80 лет.

Обычно вводится в организм путем нанесения жидкой вакцины на верхнюю часть руки и прокалыванием кожи в этом месте. Дальше препарат всасывается в кожу.

Вакцина против гепатита В

Гепатит типа В особенно опасен, поскольку вызывает заболевание печени и может стать причиной рака.

По оценкам ВОЗ, 296 миллионов человек имеют хронический гепатит В, а около 820 тысяч человек ежегодно умирают от болезни. Вакцина может защитить человека в течение всей жизни.

Обычно несколько доз препарата вводят как можно скорее после рождения. Это также приоритетная вакцина для пациентов с необходимостью переливания крови, диализа и лечения диабета, реципиентов органов и людей с заболеваниями печени, ВИЧ или гепатитом С.

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Вакцины против полиомиелита

Вакцинация от полиомиелита почти полностью искоренила болезнь. В 2024 году сообщалось лишь о 867 случаях дикого полиомиелита. Полиовирусы типов 2 и 3 были полностью. Только в Афганистане и Пакистане до сих пор находится эндемичный дикий полиовирус типа 1.

Вакцину вводят младенцам от шести недель. Обычно требуется всего четыре дозы, чтобы иметь полную защиту. Две дозы во взрослом возрасте обеспечивают примерно 90% защиту.

Существуют две вакцины против полиомиелита: пероральная “живая ослабленная” вакцина (ОПВ) и инактивированная вирусная вакцина (ИПВ).

Первую разработали путем выращивания трех типов вирусов на бесчеловечных клетках для ослабления. Пероральное введение позволяет иммунной системе ответить на слабые вирусы, не вызывающие болезнь.

Но ослабленная форма вируса может окрепнуть, если она взаимодействует с большим количеством невакцинированных людей. Именно поэтому в некоторых случаях возникает полиомиелит, происходящий от вакцины.

Вакцины с АКДП против коклюша, дифтерии и столбняка

Этот курс вакцины защищает от трех болезней. Ее вводят детям с шестинедельного возраста. Однако она нуждается в ревакцинации на протяжении всей жизни для устойчивой защиты от бактерий.

Вакцины против дифтерии и столбняка содержат инактивированные анатоксины. Поэтому иммунитет учится бороться с этими токсичными продуктами, а не с самими бактериями.

Вакцина против коклюша содержит либо анатоксин, либо “ацеллюлярную” вакцину, состоящую из специфических субъединиц бактерий коклюша.

Вакцина против ротавируса

Ротавирус поражает преимущественно детей и может представлять опасность для новорожденных. В тяжелых случаях приводит к летальным исходам.

Ротавирус вызывает диарею, рвоту и лихорадку. Вакцина не всегда означает, что человек никогда не инфицируется, однако защита может снизить продолжительность и тяжесть заболевания.

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Hib-вакцины против гемофильной палочки типа В

Гемофильная инфекция – это бактериальная инфекция, заражающая кровоток. Это может стать причиной заражения жизненно важных органов и спинного мозга, а затем вызвать менингит. Инфекция также может вызвать пневмонию и сепсис.

Вакцину вводят детям с шестинедельного возраста, чтобы защитить от инвазивного Hib и помочь в создании длительного иммунитета. Однако продолжительность полной защиты в настоящее время не установлена.

Пневмококковый конъюгат против пневмококковой инфекции

Пневмококковую инфекцию вызывают бактерии Streptococcus pneumoniae. По последним данным, каждый год от этой болезни умирает около 800 тысяч человек.

Благодаря вакцинации случаи пневмококковой инфекции сократились вдвое между 2000 и 2015 годами. Есть несколько различных форм пневмококковых вакцин, в частности, конъюгированные полисахаридные сахара на основе бактерий Streptococcus pneumoniae.

Вакцина вводится младенцам с шестинедельного возраста, однако продолжительность защиты тоже пока неизвестна.

Вакцины против вируса папилломы человека

Имеется около 200 типов вирусов папилломы человека (ВПЧ). Инфекция может проходить бессимптомно, проявляться в виде кожных бородавок или генитального герпеса, а также прогрессировать к раку.

Первую вакцину одобрили в 2006 году и назначили для девушек-подростков с целью профилактики рака шейки матки, являющейся самой распространенной формой онкологии у женщин в возрасте до 35 лет.

Вакцину изобрели недавно, поэтому ее исследования до сих пор продолжаются. Однако последние выводы показывают, что она защищает от вируса не менее 10 лет.

Некоторые вакцины обязательны для женщин и мужчин. Мы побеседовали с врачами и узнали, как обезопасить себя.

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