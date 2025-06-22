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Захист у всього одному уколі: 12 смертельних хвороб, проти яких є вакцини

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 22 Червня 2025, 10:00
Захист у всього одному уколі: 12 смертельних хвороб, проти яких є вакцини
Фото Pexels

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