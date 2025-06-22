Захист у всього одному уколі: 12 смертельних хвороб, проти яких є вакцини

Свого часу вакцини зупинили смертоносні епідемії віспи та чуми великої рогатої худоби. За оцінками ВООЗ, імунізація населення врятувала життя 101 мільйона дітей у всьому світі за останні 50 років.

Зараз існує понад 30 вакцин від різних небезпечних хвороб. ВООЗ рекомендує вакцинувати дітей як мінімум 12 з них, а саме проти:

туберкульозу;

гепатиту В;

поліомієліту;

дифтерії;

правця;

кашлюку;

гемофільної інфекції типу В;

пневмококової інфекції;

ротавірусу;

кору;

краснухи;

вірусу папіломи людини.

Є вакцини, які захищають від грипу, COVID-19, кліщового енцефаліту, проте вони не є обов’язковими. Deutsche Welle розказали, як і коли робити важливі для організму щеплення.

Які вакцини обов’язково варто робити для захисту організму

Вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи

У низці країн кір оголосили ліквідованим захворюванням. Але в останні роки рівень імунізації впав нижче 95%, що спричинило повернення інфекції.

Зазвичай від кору вакцинують одразу одним пакетом разом з препаратами проти паротиту та краснухи. Щоб захиститися на все життя, вакцину КПК зазвичай вводиться двома дозами у віці від шести місяців.

Вакцина вважається ефективною на 96% проти кору, на 86% проти паротиту та на 89% проти краснухи.

Вакцина БЦЖ (Bacillus Calmette-Guerin) проти туберкульозу

Цю вакцину особливо рекомендують використовувати в країнах з високим рівнем захворюваності на туберкульоз. У 2023 році на хворобу захворіли 10,8 мільйона людей у всьому світі, а понад мільйон людей померли.

Для потенційного захисту на усе життя потрібна одна доза, яку вводять якомога швидше після народження. Її розробили у 1900 році, а використовують вже понад 80 років.

Зазвичай вводиться в організм шляхом нанесення рідкої вакцини на верхню частину руки й проколюванням шкіри в цьому місці. Далі препарат всмоктується в шкіру.

Вакцина проти гепатиту В

Гепатит типу В є особливо небезпечним, оскільки викликає захворювання печінки та може стати причиною раку.

За оцінками ВООЗ, 296 мільйонів людей мають хронічний гепатит В, а приблизно 820 тисяч людей щороку вмирають від хвороби. Вакцина може захистити людину протягом всього життя.

Зазвичай кілька доз препарату вводять якомога швидше після народження. Це також пріоритетна вакцина для пацієнтів з потребою у переливанні крові, діалізі та лікуванні діабету, реципієнтів органів та людей із захворюваннями печінки, ВІЛ або гепатитом С.

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Вакцини проти поліомієліту

Вакцинація від поліомієліту майже повністю викорінила хворобу. У 2024 році повідомлялось лише про 867 випадків дикого поліомієліту. Поліовіруси типів 2 і 3 були повністю. Лише в Афганістані та Пакистані досі присутній ендемічний дикий поліовірус типу 1.

Вакцину вводять немовлятам віком від шести тижнів. Зазвичай потрібно лише чотири дози, щоб мати повний захист. Дві дози в дорослому віці забезпечують приблизно 90%-й захист.

Існує дві вакцини проти поліомієліту: пероральна “жива ослаблена” вакцина (ОПВ) та інактивована вірусна вакцина (ІПВ).

Першу розробили шляхом вирощування трьох типів вірусів на нелюдських клітинах для ослаблення. Пероральне введення дозволяє імунній системі дати відповідь на слабкі віруси, що не викликають хворобу.

Але ослаблена форма вірусу може зміцніти, якщо вона взаємодіє з великою кількістю невакцинованих людей. Саме тому у деяких випадках виникає поліомієліт, що походить від вакцини.

Вакцини з АКДП проти кашлюка, дифтерії та правця

Цей курс вакцини захищає одразу від трьох хвороб. Її вводять дітям з шеститижневого віку. Проте вона потребує ревакцинації протягом всього життя для сталого захисту від бактерій.

Вакцини проти дифтерії та правця містять інактивовані анатоксини. Тому імунітет вчиться боротися з цими токсичними продуктами, а не з самими бактеріями.

Вакцина проти кашлюку містить або анатоксин, або “ацелюлярну” вакцину, яка складається зі специфічних субодиниць бактерій кашлюку.

Вакцина проти ротавірусу

Ротавірус вражає переважно дітей і може бути небезпечним для новонароджених. У важких випадках призводить до летальних наслідків.

Ротавірус викликає діарею, блювоту та лихоманку. Вакцина не завжди означає, що людина ніколи не інфікується, проте захист може зменшити тривалість і тяжкість захворювання.

Hib-вакцини проти гемофільної палички типу В

Гемофільна інфекція — це бактеріальна інфекція, яка заражає кровотік. Це може стати причиною зараження життєво важливих органів та спинного мозку, а згодом спричинити менінгіт. Інфекція також може спричинити пневмонію та сепсис.

Вакцину вводять дітям з шеститижневого віку, щоб захистити від інвазивного Hib і допомогти у створенні тривалого імунітету. Однак тривалість повного захисту нині не встановлена.

Пневмококовий кон’югат проти пневмококової інфекції

Пневмококову інфекцію викликають бактерії Streptococcus pneumoniae. За останніми даними, щороку від цієї хвороби помирає близько 800 тисяч людей.

Завдяки вакцинації випадки пневмококової інфекції скоротилася вдвічі між 2000 і 2015 роками. Є кілька різних форм пневмококових вакцин, зокрема кон’юговані полісахаридні цукри на основі бактерій Streptococcus pneumoniae.

Вакцина вводиться немовлятам з шеститижневого віку, проте тривалість захисту теж поки що невідома.

Вакцини проти вірусу папіломи людини

Є близько 200 типів вірусів папіломи людини (ВПЛ). Інфекція може проходити безсимптомно, проявлятися у вигляді шкірних бородавок або генітального герпесу, а також прогресувати до раку.

Першу вакцину схвалили у 2006 і призначили для дівчат-підлітків з метою профілактики раку шийки матки, що є найпоширенішою формою онкології в жінок віком до 35 років.

Вакцину винайшли нещодавно, тож її дослідження ще досі тривають. Проте останні висновки показують, що вона захищає від вірусу щонайменше протягом 10 років.

Деякі вакцини є обов’язковими для жінок та чоловіків. Ми поговорили з лікарями та дізналися, як убезпечити себе.

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