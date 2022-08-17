Твердая вера в победу в войне и нежелание территориальных уступок: новый опрос показал настроения украинцев

Вера в победу над Россией, огромная поддержка президента Зеленского, четкая позиция относительно территориальной целостности Украины и планы на вступление в НАТО — по результатам последнего опроса, проведенного социологической группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института в Украине, именно такой позиции придерживается практически каждый украинец.

Веру в победу внушают наши Вооруженные силы, поэтому 98% украинцев полностью уверены в победе Украины в этой войне. А действия президента Зеленского поддерживают около 91% респондентов.

К тому же, возросла и поддержка украинцев решения вступления в НАТО. Последнее исследование этой темы проводилось в апреле, и тогда членство в Альянсе одобряло около 59% опрошенных. Сейчас этот показатель вырос на целых 13%, то есть если бы референдум по вступлению Украины в НАТО проводился сегодня, то за такое решение проголосовало бы около 72%.

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Население все больше поддерживает установление тесных отношений с западными странами, стремящимися к мирному и демократическому будущему, — констатирует старший директор отдела МРИ в Евразии Стивен Никс.

Также, по результатам этого исследования, можно увидеть общую тенденцию четкой позиции по отношению к украинским территориям — 64% уверены в том, что после победы Украины сине-желтый флаг будет снова развеваться на всех территориях, признанных украинскими еще в 1991 году.

Еще 14% рассчитывают на возвращение в состав Украины тех территорий, которые были украинскими до 24 февраля 2022 года.

Источник: МРИ

О вере украинцев в лучшее можно писать книги. Но пока мы только собираем отдельные истории героев нашего народа для нынешних и будущих поколений. Одна из них — о женщине, которая в оккупированном Херсоне продолжает верить в ВСУ и ждать освобождения.

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