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Твердая вера в победу в войне и нежелание территориальных уступок: новый опрос показал настроения украинцев

Валентина Бойко, web-дизайнер сайта Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 17 августа 2022, 10:00
Верят ли украинцы в победу
Фото: Unsplash

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