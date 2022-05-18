Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 18 мая

Что может быть ужаснее дефолта в стране для оккупантов? Разве что низость души. И если второе россиян не беспокоит от слова совсем, то первое заставит хотя бы чуть-чуть задуматься о своих поступках.

Пока же враг бродит не в потемках собственного сознания, а по нашим дорогам и городам, мирному населению традиционно следует прислушаться к Генштабу ВСУ, предупреждающему о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 18 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 18 мая 2022 года

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Враг продолжил наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры во Львовской, Черниговской и Сумской областях.

На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредоточивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины.

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и доукомплектование войск и накопление запасов с целью подготовки к наступлению в направлении Славянска.

Враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Довгенькое, безуспешно.

На Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии.

В районе Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также вел воздушную разведку.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону наших войск. Безуспешно, отошел.

На Авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка — Новоселовка Вторая, также безуспешно.

На Кураховском направлении при поддержке огня артиллерии и авиации враг ведет наступление на населенный пункт Новомихайловка, бои продолжаются.

В Мариуполе враг основные усилия сосредотачивал на блокировке наших подразделений в районе завода Азовсталь.

Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении Марьинки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. В целях сковывания наших войск обстреливал с применением ствольной артиллерии и минометов.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился ко присутствующим на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля.