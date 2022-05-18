Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 18 травня

Що може бути жахливіше за дефолт в країні для окупантів? Хіба що ницість душі. І якщо друге росіян не турбує взагалі, то перше змусить хоч трохи задуматись над своїми вчинками.

Поки ж ворог блукає не в глибинах своєї свідомості, а нашими дорогами, мирному населенню традиційно варто дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Оперативна обстановка в Україні станом на 18 травня 2022 року

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Ворог продовжив завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Львівській, Чернігівській та Сумській областях.

На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування та доукомплектування військ і накопичення запасів з метою підготовки до наступу у напрямку Слов’янська.

Ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії.

У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також ворог вів повітряну розвідку.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог проводив штурм, аби взяти під контроль ділянку дороги Новобахмутівка – Новоселівка Друга, успіху не мав.

На Курахівському напрямку, за підтримки вогню артилерії та авіації, веде наступ на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають.

У Маріуполі ворог основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу Азовсталь.

Підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу у напрямку Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою сковування наших військ обстрілював із застосуванням ствольної артилерії та мінометів.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський емоційно звернувся до присутніх на церемонії відкриття 75-го Каннського кінофестивалю.