Читаем на украинском: книжная акция от преподавательницы для детей за границей

Она уже почти четыре месяца собирает в Украине книги на родном языке и возит их в Европу для детей, которые оказались там, убегая от войны.

Профессор Винницкого университета Украины Анна Давыденко ни дня не сидит на месте с начала полномасштабного вторжения.

Такую книжную акцию придумала, чтобы дети, находясь на чужбине, не забывали, а наоборот овладевали украинским. Единственное, просит всех неравнодушных присоединяться к акции и отправлять книги. Потому что запросов очень много.

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Все началось с просьбы 300 украинских детей-сирот, эвакуированных в Польшу в начале полномасштабной войны. Именно им была отправлена ​​первая партия книг.

Затем Анна начала получать обращения от украинцев, которые находятся в других странах, с просьбой тоже каким-то образом передать им украинские книги.

Украинский язык сегодня как никогда имеет значение. Поэтому очень важно поддерживать его распространение уже за пределами Украины.

Сейчас благодаря Анне украинские книги уже читают по меньшей мере в девяти странах мира. Среди них Великобритания, Чехия, Румыния, Австрия и Польша.

Передают литературу преимущественно в местные библиотеки, центры развития и школы, чтобы кто-либо мог почитать на украинском. Книги присылают со всех уголков Украины – издательства, авторы и простые украинцы. Иногда люди откликаются на конкретные запросы.

Женщина убеждена, что язык – один из важнейших критериев существования любой нации. И когда у детей есть желание читать по-украински даже за границей, то Украину ждет светлое будущее.

Присоединиться к этой акции может любой украинец, отправив книги в Винницу по адресу Хмельницкое шоссе, 23 Университет Украины.

Как отправишь литературу для детей и освободишь несколько полочек дома, нужно заполнить их чем-нибудь особенным. К примеру, можешь обратить внимание на пять увлекательных книг современных украинских авторов.

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