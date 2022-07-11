Читаймо українською: книжкова акція від викладачки для дітей за кордоном

Вона вже майже чотири місяці збирає в Україні книги рідною мовою та возить їх до Європи для дітей, які опинилися там, втікаючи від війни.

Професорка Вінницького університету Україна Ганна Давиденко ні дня не сидить на місці від початку повномасштабного вторгнення.

Таку книжкову акцію вигадала, аби діти, перебуваючи на чужині, не забували, а навпаки опановували українську. Єдине, просить всіх небайдужих долучатися до акції та надсилати книги. Бо запитів дуже багато.

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Все почалося з прохання 300 українських дітей-сиріт, яких евакуювали до Польщі на початку повномасштабної війни. Саме їм відправили першу партію книг.

Потім Ганна почала отримувати звернення від українців, які перебувають в інших країнах, з проханням теж якимось чином передати їм українські книги.

Українська мова сьогодні як ніколи має значення. Тому дуже важливо підтримувати її поширення уже за межами України.

Нині завдяки Ганні українські книги вже читають у щонайменше дев’яти країнах світу. Серед них Велика Британія, Чехія, Румунія, Австрія та Польща.

Передають літературу переважно до місцевих бібліотек, центрів розвитку та шкіл, аби будь-хто міг почитати українською. Книги надсилають з усіх куточків України – видавництва, автори та прості українці. Іноді люди відгукуються на конкретні запити.

Жінка переконана, що мова — це один з найважливіших критеріїв існування будь-якої нації. І коли у дітей є бажання читати українською навіть за кордоном, то на Україну чекає світле майбутнє.

Приєднатись до цієї акції може кожен українець, надсилавши книги до Вінниці за адресою Хмельницьке шосе, 23 Університет Україна.

Як відправиш літературу для дітей та звільниш кілька поличок вдома, потрібно заповнити їх чимось особливим. Наприклад, можеш звернути увагу на п’ять захопливих книг сучасних українських авторів.

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