Без лишних справок и ксерокопий: какие услуги станут доступны благодаря законопроекту о цифровизации ВСУ

16 января Верховная Рада приняла законопроект о цифровизации Вооруженных Сил Украины. В нем, в частности, речь идет о создании единого реестра военнообязанных.

Что это все значит и для чего он нужен, заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерина Черногоренко рассказала в эфире марафона Єдині новини Яни Брензей.

Какие нормы законопроекта остались в финальном варианте

Голосование за законопроект №10062 — это разблокирование цифровизации армии и возможность быть более гибкими, быстрыми, а также предоставлять человекоцентрические сервисы для военных и военнообязанных.

Сейчас также смотрят

На самом деле это исторический закон, и мы еще долго будем оценивать его достояние. Преимущества, которые этот закон предоставляет, это, например, доступные облачные услуги.

Украина сможет размещать свои ІТ-системы в облаках стран-членов НАТО, что усилит безопасность их хранения. Мы сможем избежать физического уничтожения центров обработки данных, быстрее обмениваться и получать данные разведки от партнеров. Также сможем разгрузить наше ПВО, чтобы дополнительно не защищать такие центры.

Реестр военнообязанных не будет размещаться в облаке, а будет на территории Украины. Он уже развернут, работает и получил комплексную систему защиты информации.

Реестр военнообязанных резервистов и призывников Оберег

Законопроект усовершенствовал взаимодействие между реестрами и расширил перечень сведений о военнообязанных. Это позволит нам наполнять Оберег по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, лишних справок и ксерокопии. Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров.

Также был введен электронный кабинет военнообязанного. Он будет создан, чтобы граждане имели возможность вносить изменения самостоятельно в своем электронном кабинете по поводу своих персональных данных. Это будет также удобнее. Ведь из любой точки люди смогут уточнять все необходимые данные.

Статус участника боевых действий

Также введена возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий. Мы стремимся, чтобы эта услуга была максимально быстрой и клиентоориентированной.

После вступления закона в силу все сведения о получении такого статуса можно будет обрабатывать онлайн без лишних бумажных справок.

Когда будет запущен электронный кабинет

Запуск планируется к началу второго квартала этого года, то есть летом, запустить электронный кабинет. Как только закон вступит в силу, по факту мы сможем приступить к этой работе. Поэтому ориентировочно во втором квартале сможем предоставить такой функционал.

Это достаточно короткий срок для разработки подобных инструментов, но мы будем делать все, чтобы поскорее сделать их доступными.

В то же время продолжаются продолжаться дискуссии по другому законопроекту, который находится на доработке. Читай, что может измениться в законопроекте о мобилизации.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.