Без ТЦК на улицах и блокировок имущества? Что может измениться в законопроекте о мобилизации

Мобилизация и правила ее проведения с каждым днем полномасштабной войны становятся все более актуальными. Ведь для замены бойцов на фронте и проведения желаемых ротаций нужно сформировать резервы и восстановить личный состав, предсказуемо претерпевший изменения из-за активных боевых действий, ранения и гибели части защитников.

Еще больше обсуждений по этой теме начало появляться с появлением законопроекта №10378 в конце 2023 года. Прописанные в документе предложения правительства вызвали множество споров, поэтому его вернули на доработку.

В то же время, задерживают принятие законопроекта непопулярные решения, которые в нем содержатся. Поэтому документ в последние недели перебрасывают между правительством и Верховной Радой.

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Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что задержка может причинять вред украинскому обществу и армии в целом. Пока дискуссии продолжаются, время приносит потери, которых могло бы быть меньше.

В чем же состоит проблема? Журналист Факты недели Артем Куля разобрал с экспертами ключевые нормы законопроекта №10378 и объяснил, какие изменения следует ожидать.

Что должно измениться в мобилизации

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказывает, что прошедшая неделя была направлена на то, чтобы максимально сбалансировать этот законопроект: между мотивирующими нормами и принудительными.

Глава парламентской фракции Слуги народа Давид Арахамия говорит, что такие нормы как призыв инвалидов третьей группы, мобилизация транспорта в ФЛП будут отменены, а электронные повестки вообще нельзя обсуждать. Егор Чернев объясняет, что такой документ в электронной почте может банально потеряться, например, попасть в спам, а человек после этого должен нести административную или уголовную ответственность.

Мы хотим убрать ТЦК с улиц. Не должно быть этой позорной практики, когда людей хватают на улицах, забрасывают в машину и везут в ТЦК для того, чтобы получить их учетные данные, — добавляет Егор Чернев.

В то же время многие резонансные положения до сих пор остаются в законопроекте о мобилизации.

Блокировка имущества и счетов

Один из таких резонансных аспектов, которые можно найти в законопроекте о мобилизации, остается пункт о внесении уклонистов в Реестр должников. Потенциально из-за этого попавшие в него лица не смогут пользоваться движимым и недвижимым имуществом. Также им будут отказывать в подписании договоров, блокировать персональные счета и запретят управлять транспортом.

По мнению адвоката Антона Болтика, следует обратить внимание на статью 41 Конституции Украины, четко определяющую, что каждый имеет право свободно владеть, пользоваться, а также распоряжаться своей собственностью. И это право незыблемо. А запретить распоряжаться имуществом и собственными средствами может только суд. Без этого такие меры можно расценить как нарушение прав человека.

Кроме того, такие ограничения будут усложнять и замедлять уплату налогов и коммунальных услуг, что может навредить и государству.

Однако председатель совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко уверен, что с другой стороны нельзя пренебрегать и обязанностями гражданина перед государством.

Если гражданин не хочет защищать государство, он параллельно сам вроде как отказывается от услуг государства.

Риски коррупционных схем

Немало споров вызывает и положение, предусматривающее расширение прав ТЦК, в частности разрешение по своему усмотрению определять и вносить в реестры тех, кто якобы уклоняется от службы. Однако уже несколько комитетов Верховной Рады определили, что такие положения могут способствовать развитию новых коррупционных схем.

Предлагало Министерство обороны также вернуться в прежнюю редакцию закона и предоставить возможность органам местного самоуправления не содействовать, а именно организовывать мобилизационные мероприятия и обеспечивать ТЦК людьми. Но в комитетах предупредили, что это может привести к еще большему напряжению на улицах.

Положение о демобилизации

Военные, которые с начала войны защищают границы Украины, безусловно нуждаются в замене. Ранее этот вопрос на уровне закона не поднимался. В правительственном законопроекте есть пункт о демобилизации, но предлагает проводить демобилизацию после 36 месяцев. Но нет четкого определения, где проходить служба.

По словам адвоката Антона Болтика, 36 месяцев могут ощущаться по-разному в зависимости от места прохождения службы.

36 месяцев в гарнизоне где-то в Закарпатье — это одно, а 36 месяцев под Бахмутом или под Авдеевкой — это совсем разные вещи. Поэтому эту норму нужно дополнять.

Адвокат предлагает как минимум высчитывать, например, на передовой день за два или три. Тогда у этой нормы есть шанс стать рабочей.

В то же время, Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов вообще призвал подготовить отдельный законопроект о демобилизации военнослужащих. Очевидно, чтобы не совмещать этот важный вопрос в одном документе с неоднозначными положениями.

Если каждый вопрос таким образом и так долго будет урегулироваться, то вопрос демобилизации вообще неизвестно когда поднимется и урегулируется, поэтому лучше, если что-то срочное, это отдельным законопроектом делать, — говорит Антон Болтик.

Потенциальные изменения в законопроекте

По мнению адвоката Антона Болтика, более уместно было бы внести уточнение в существующем законопроекте с отдельными нормами — в случае участия в боевых действиях и службе в тылу.

Также депутаты предлагают убрать и пункт о 20 днях с даты продления мобилизации, предусматривающий, что за такой срок все военнообязанные должны были уточнить свои данные.

Кроме того, планируется даже отменить отсрочку действующим народным депутатам, сотрудникам Минобороны и правоохранительных органов — это было указано в перечне изменений, которые рабочая группа Верховной Рады хочет внести в законопроект.

Не вызывает сомнений, что этот законопроект нужен, но если бы сразу вышли со сбалансированным законопроектом, я думаю, чтобы было меньшее потрясение в информационном пространстве, — говорит Егор Чернев.

В Украине почти два года идет полномасштабная война, которую развязала Россия. Хотя мобилизированных военных государство обеспечивает необходимыми вещами и продовольствием, все же следует подготовиться заранее и самостоятельно сложить необходимые вещи, которые понадобятся на войне. Читай, что нужно купить мобилизованному на войну.

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