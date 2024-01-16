Без ТЦК на улицах и блокировок имущества? Что может измениться в законопроекте о мобилизации

Мобилизация и правила ее проведения с каждым днем полномасштабной войны становятся все более актуальными. Ведь для замены бойцов на фронте и проведения желаемых ротаций нужно сформировать резервы и восстановить личный состав, предсказуемо претерпевший изменения из-за активных боевых действий, ранения и гибели части защитников.
Еще больше обсуждений по этой теме начало появляться с появлением законопроекта №10378 в конце 2023 года. Прописанные в документе предложения правительства вызвали множество споров, поэтому его вернули на доработку.
В то же время, задерживают принятие законопроекта непопулярные решения, которые в нем содержатся. Поэтому документ в последние недели перебрасывают между правительством и Верховной Радой.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко говорит, что задержка может причинять вред украинскому обществу и армии в целом. Пока дискуссии продолжаются, время приносит потери, которых могло бы быть меньше.
В чем же состоит проблема? Журналист Факты недели Артем Куля разобрал с экспертами ключевые нормы законопроекта №10378 и объяснил, какие изменения следует ожидать.
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев рассказывает, что прошедшая неделя была направлена на то, чтобы максимально сбалансировать этот законопроект: между мотивирующими нормами и принудительными.
Глава парламентской фракции Слуги народа Давид Арахамия говорит, что такие нормы как призыв инвалидов третьей группы, мобилизация транспорта в ФЛП будут отменены, а электронные повестки вообще нельзя обсуждать. Егор Чернев объясняет, что такой документ в электронной почте может банально потеряться, например, попасть в спам, а человек после этого должен нести административную или уголовную ответственность.
Мы хотим убрать ТЦК с улиц. Не должно быть этой позорной практики, когда людей хватают на улицах, забрасывают в машину и везут в ТЦК для того, чтобы получить их учетные данные, — добавляет Егор Чернев.
Мы хотим убрать ТЦК с улиц. Не должно быть этой позорной практики, когда людей хватают на улицах, забрасывают в машину и везут в ТЦК для того, чтобы получить их учетные данные, — добавляет Егор Чернев.
В то же время многие резонансные положения до сих пор остаются в законопроекте о мобилизации.
Один из таких резонансных аспектов, которые можно найти в законопроекте о мобилизации, остается пункт о внесении уклонистов в Реестр должников. Потенциально из-за этого попавшие в него лица не смогут пользоваться движимым и недвижимым имуществом. Также им будут отказывать в подписании договоров, блокировать персональные счета и запретят управлять транспортом.
По мнению адвоката Антона Болтика, следует обратить внимание на статью 41 Конституции Украины, четко определяющую, что каждый имеет право свободно владеть, пользоваться, а также распоряжаться своей собственностью. И это право незыблемо. А запретить распоряжаться имуществом и собственными средствами может только суд. Без этого такие меры можно расценить как нарушение прав человека.
Кроме того, такие ограничения будут усложнять и замедлять уплату налогов и коммунальных услуг, что может навредить и государству.
Однако председатель совета резервистов сухопутных войск Иван Тимочко уверен, что с другой стороны нельзя пренебрегать и обязанностями гражданина перед государством.
Если гражданин не хочет защищать государство, он параллельно сам вроде как отказывается от услуг государства.
Если гражданин не хочет защищать государство, он параллельно сам вроде как отказывается от услуг государства.
Немало споров вызывает и положение, предусматривающее расширение прав ТЦК, в частности разрешение по своему усмотрению определять и вносить в реестры тех, кто якобы уклоняется от службы. Однако уже несколько комитетов Верховной Рады определили, что такие положения могут способствовать развитию новых коррупционных схем.
Предлагало Министерство обороны также вернуться в прежнюю редакцию закона и предоставить возможность органам местного самоуправления не содействовать, а именно организовывать мобилизационные мероприятия и обеспечивать ТЦК людьми. Но в комитетах предупредили, что это может привести к еще большему напряжению на улицах.
Военные, которые с начала войны защищают границы Украины, безусловно нуждаются в замене. Ранее этот вопрос на уровне закона не поднимался. В правительственном законопроекте есть пункт о демобилизации, но предлагает проводить демобилизацию после 36 месяцев. Но нет четкого определения, где проходить служба.
По словам адвоката Антона Болтика, 36 месяцев могут ощущаться по-разному в зависимости от места прохождения службы.
36 месяцев в гарнизоне где-то в Закарпатье — это одно, а 36 месяцев под Бахмутом или под Авдеевкой — это совсем разные вещи. Поэтому эту норму нужно дополнять.
36 месяцев в гарнизоне где-то в Закарпатье — это одно, а 36 месяцев под Бахмутом или под Авдеевкой — это совсем разные вещи. Поэтому эту норму нужно дополнять.
Адвокат предлагает как минимум высчитывать, например, на передовой день за два или три. Тогда у этой нормы есть шанс стать рабочей.
В то же время, Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов вообще призвал подготовить отдельный законопроект о демобилизации военнослужащих. Очевидно, чтобы не совмещать этот важный вопрос в одном документе с неоднозначными положениями.
Если каждый вопрос таким образом и так долго будет урегулироваться, то вопрос демобилизации вообще неизвестно когда поднимется и урегулируется, поэтому лучше, если что-то срочное, это отдельным законопроектом делать, — говорит Антон Болтик.
Если каждый вопрос таким образом и так долго будет урегулироваться, то вопрос демобилизации вообще неизвестно когда поднимется и урегулируется, поэтому лучше, если что-то срочное, это отдельным законопроектом делать, — говорит Антон Болтик.
По мнению адвоката Антона Болтика, более уместно было бы внести уточнение в существующем законопроекте с отдельными нормами — в случае участия в боевых действиях и службе в тылу.
Также депутаты предлагают убрать и пункт о 20 днях с даты продления мобилизации, предусматривающий, что за такой срок все военнообязанные должны были уточнить свои данные.
Кроме того, планируется даже отменить отсрочку действующим народным депутатам, сотрудникам Минобороны и правоохранительных органов — это было указано в перечне изменений, которые рабочая группа Верховной Рады хочет внести в законопроект.
Не вызывает сомнений, что этот законопроект нужен, но если бы сразу вышли со сбалансированным законопроектом, я думаю, чтобы было меньшее потрясение в информационном пространстве, — говорит Егор Чернев.
Не вызывает сомнений, что этот законопроект нужен, но если бы сразу вышли со сбалансированным законопроектом, я думаю, чтобы было меньшее потрясение в информационном пространстве, — говорит Егор Чернев.
В Украине почти два года идет полномасштабная война, которую развязала Россия. Хотя мобилизированных военных государство обеспечивает необходимыми вещами и продовольствием, все же следует подготовиться заранее и самостоятельно сложить необходимые вещи, которые понадобятся на войне. Читай, что нужно купить мобилизованному на войну.
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