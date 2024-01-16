Без ТЦК на вулицях та блокувань майна? Що може змінитись у законопроекті про мобілізацію

Мобілізація та правила її проведення з кожним днем повномасштабної війни стає все більш актуальним. Адже для заміни бійців на фронті та проведення бажаних ротацій потрібно сформувати резерви й поновити особовий склад, який передбачувано зазнав змін через активні бойові дії, поранення та загибель частини оборонців.

Ще більше обговорювань на цю тему почало з’являтись з появою законопроекту №10378 наприкінці 2023 року. Прописані у документі пропозиції уряду викликали чимало суперечок, тому його повернули на доопрацювання.

Водночас затримують ухвалення законопроекту непопулярні рішення, які в ньому містяться. Тому документ останніми тижнями перекидають між Урядом та Верховною Радою.

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко говорить, що затягування може заподіювати шкоду українському суспільству й армії загалом. Тож поки дискусії тривають, час приносить втрати, яких могло б бути менше.

У чому ж саме полягає проблема? Журналіст Факти тижня Артем Куля розібрав з експертами ключові норми законопроекту №10378 та пояснив, на які зміни варто чекати.

Що має змінитись в мобілізації

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповідає, що минулий тиждень був направлений на те, щоб максимально збалансувати цей законопроект: між мотивуючими нормами та примусовими.

Голова парламентської фракції Слуги народу Давид Арахамія говорить, що такі норми як призов інвалідів третьої групи, мобілізація транспорту у ФОП будуть скасовані, а електронні повістки взагалі не можна обговорювати. Єгор Чернєв пояснює, що такий документ в електронній пошті може банально загубитись, наприклад, потрапити в спам, а людина після цього буде повинна нести адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Ми хочемо прибрати ТЦК з вулиць. Не має бути цієї ганебної практики, коли людей хапають на вулицях, закидають в машину везуть до ТЦК задля того, щоб отримати їхні облікові дані, — додає Єгор Чернєв.

Водночас чимало резонансних положень і досі залишаються у законопроекті про мобілізацію.

Блокування майна та рахунків

Один із таких резонансних аспектів, які можна знайти у законопроекті про мобілізацію, лишається пункт про внесення ухилянтів до Реєстру боржників. Потенційно через це особи, які в нього потрапили, не зможуть користуватись рухомим та нерухомим майном. Також їм будуть відмовляти у підписанні договорів, блокуватимуть персональні рахунки та заборонять керувати транспортом.

На думку адвоката Антона Болтика, варто звернути увагу на статтю 41 Конституції України, яка чітко визначає, що кожен має право вільно володіти, користуватися, а також розпоряджатися своєю власністю. І це право є непорушним. А заборонити розпоряджатись майном та власними коштами може лише суд. Без цього такі заходи можна розцінити як порушення прав людини.

Крім того, такі обмеження будуть ускладнювати та уповільнювати сплату податків та комунальних послуг, що може нашкодити й державі.

Однак, голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко впевнений, що з іншого боку не можна нехтувати й обов’язками громадянина перед державою.

Якщо громадянин не хоче захищати державу, він паралельно сам начебто і відмовляється від послуг держави.

Ризики корупційних схем

Чимало суперечок викликає й положення, яке передбачає розширення прав ТЦК, зокрема дозвіл на власний розсуд визначати та вносити в реєстри тих, хто нібито ухиляється від служби. Та вже декілька комітетів Верховної Ради визначили, що такі положення можуть сприяти розвитку нових корупційних схем.

Пропонувало Міністерство оборони також повернутись до попередньої редакції закону та надати можливість органам місцевого самоврядування не сприяти, а саме організовувати мобілізаційні заходи та забезпечувати ТЦК людьми. Та в комітетах попередили, що це може призвести до ще більшої напруги на вулицях.

Положення про демобілізацію

Військові, які від початку війни боронять кордони України, безумовно потребують заміни. Раніше це питання на рівні закону не порушувалося. В урядовому законопроекті є пункт про демобілізацію, але він пропонує проводити демобілізацію після 36 місяців. Та немає чіткого визначення, де саме проходити служба.

За словами адвоката Антона Болтика, 36 місяців можуть відчуватись по-різному залежно від місця проходження служби.

36 місяців в гарнізоні десь на Закарпатті — це одне, а 36 місяців під Бахмутом або під Авдіївкою — це зовсім різні речі. Тому цю норму треба доповнювати.

Адвокат пропонує як мінімум вираховувати, наприклад, на передовій день за два чи за три. Тоді ця норма має шанс стати робочою.

Водночас Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів взагалі закликав підготувати окремий законопроект щодо демобілізації військовослужбовців. Вочевидь, щоб не поєднувати це надважливе питання в одному документі з неоднозначними положеннями.

Якщо кожне питання таким чином і так довго буде врегульовуватися, то питання демобілізації взагалі невідомо коли підніметься та врегулюється, тому краще, якщо є щось терміново, це окремим законопроектом робити, — говорить Антон Болтик.

Потенційні зміни до законопроекту

На думку адвоката Антона Болтика, більш доречним було б внести уточнення в наявному законопроекті з окремими нормами — у випадку участі в бойових діях та службі у тилу.

Також депутати пропонують прибрати й пункт про 20 днів з дати продовження мобілізації, який передбачає, що за такий термін усі військовозобов’язані мали уточнити свої данні.

Крім того, планують навіть скасувати відстрочку чинним народним депутатам, співробітникам Міноборони та правоохоронних органів — це було вказано у переліку змін, які робоча група Верховної Ради хоче внести до законопроекту.

Не викликає сумнівів, що цей законопроект потрібен, але якби одразу вийшли зі збалансованим законопроектом, я думаю, щоб було менше потрясіння в інформаційному просторі, — говорить Єгор Чернєв.

В Україні майже два роки триває повномасштабна війна, яку розв’язала Росія. Хоч мобілізованих військових держава забезпечує необхідними речами та продовольством, все ж варто підготуватися заздалегідь та самостійно скласти необхідні речі, які знадобляться на війні. Читай, що потрібно купити мобілізованому на війну.

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