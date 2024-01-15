Що потрібно купити мобілізованому на війну: список найнеобхідніших речей, ліків та їжі

В Україні майже 2 роки триває повномасштабна війна, яку розв’язала Росія. Хоч мобілізованих військових держава забезпечує необхідними речами та продовольством, все ж варто підготуватися заздалегідь та самостійно скласти необхідні речі, які знадобляться на війні.

Важливо розуміти, що остаточний перелік залежить від роду військ та пори року. Що потрібно купити мобілізованому на війну — читай у матеріалі.

Що потрібно купити мобілізованому на війну: відповідає військовий

За словами учасника російсько-української війни, громадського активіста та юриста Олега Симороза, якщо тебе призвали взимку, варто купити зимовий теплий спальник. Він має бути компактним та зручним. Багато чого видають нормальної якості, наприклад:

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фліску;

каску;

футболки;

літню форму;

шкарпетки та білизну;

літнє взуття.

Варто придбати самостійно наступні речі:

ручну термобілизну (тут бажано не економити);

турнікетів мало не буває (САТ чи СІЧ кілька штук);

зручну плитоноску, найкраще — полегшену;

додатковий комплект форми, наприклад, мультикам;

великий баул;

павербанк великого об’єму;

ліхтарик;

металевий посуд;

годинник, компас та ніж;

взуття;

саперну лопату;

тактичні рукавиці;

тактичні окуляри;

аптечку;

зарядні пристрої.

Що брати на війну: список необхідних речей та засоби гігієни

Також необхідно придбати засоби особистої гігієни та ліки. Щоб мати все необхідне для комфортного перебування, слід враховувати різні аспекти:

Гігієна:

зубна паста та щітки в компактному чохлі для зручності;

мило туалетне (2-3 шматки) та господарське мило (1-2 шматки);

туалетний папір;

туристичний рушник;

кусачки для нігтів;

бритва та піна для гоління (за бажанням);

зволожувальний крем;

антибактеріальний спрей для додаткового захисту;

сухий душ для збереження чистоти в умовах відсутності води;

камуфляжна фарба;

нитки та голки, запальничка;

сухий спирт.

Що потрібно купувати, якщо вас мобілізували: аптечка

засіб від комарів та інших комах;

таблетки від діареї, застуди, температури та болю в серці;

особисті ліки та рецепти, які тобі необхідні;

антибіотики та протибактеріальні препарати для екстрених ситуацій;

активоване вугілля для очищення організму;

знеболювальні та жарознижувальні препарати;

судинозвужувальні краплі для носа та лейкопластир для обробки мозолів.

Що брати на війну з їжі: список

Про всяк випадок можна взяти продукти, які можуть знадобитися на війні. Це:

Висококалорійна їжа, шоколад для додаткової енергії. Вода та фляга для носіння для забезпечення необхідного зволоження. Чай, кава, згущене молоко, сухофрукти та горіхи. Консервовані продукти, хлібці, галети або несолодкий крекер. Сіль та цукор у пакетиках для простоти використання. Розчинна кава для швидкого приготування. Якщо ти куриш, то варто взяти сигарети, розраховані на весь період.

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