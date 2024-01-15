Що потрібно купити мобілізованому на війну: список найнеобхідніших речей, ліків та їжі

В Україні майже 2 роки триває повномасштабна війна, яку розв’язала Росія. Хоч мобілізованих військових держава забезпечує необхідними речами та продовольством, все ж варто підготуватися заздалегідь та самостійно скласти необхідні речі, які знадобляться на війні.
Важливо розуміти, що остаточний перелік залежить від роду військ та пори року. Що потрібно купити мобілізованому на війну — читай у матеріалі.
За словами учасника російсько-української війни, громадського активіста та юриста Олега Симороза, якщо тебе призвали взимку, варто купити зимовий теплий спальник. Він має бути компактним та зручним. Багато чого видають нормальної якості, наприклад:
Також необхідно придбати засоби особистої гігієни та ліки. Щоб мати все необхідне для комфортного перебування, слід враховувати різні аспекти:
Гігієна:
Про всяк випадок можна взяти продукти, які можуть знадобитися на війні. Це:
Ну а про воєнні злочини Росії докладніше дізнайся в нашому іншому матеріалі: які бувають та яке покарання чекає на злочинців.
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