Что нужно купить мобилизованному на войну: список самых необходимых вещей, лекарств и еды

В Украине почти 2 года идет полномасштабная война, которую развязала Россия. Хотя мобилизированных военных государство обеспечивает необходимыми вещами и продовольствием, все же следует подготовиться заранее и самостоятельно сложить необходимые вещи, которые понадобятся на войне.
Важно понимать, что окончательный перечень зависит от рода войск и времени года. Что нужно купить мобилизованному на войну — читай в материале.
По словам участника российско-украинской войны, общественного активиста и юриста Олега Симороза, если тебя призвали зимой, стоит купить теплый зимний спальник. Он должен быть компактным и удобным. Много вещей выдают нормального качества, например:
Также необходимо приобрести средства личной гигиены и лекарства. Чтобы иметь все необходимое для комфортного пребывания, следует учитывать разные аспекты.
Гигиена:
На всякий случай можно взять продукты, которые могут пригодиться на войне. Это:
А о военных преступлениях России подробнее узнай в нашем другом материале: какие бывают и какое наказание ждет преступников.
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