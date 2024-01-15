Что нужно купить мобилизованному на войну: список самых необходимых вещей, лекарств и еды

В Украине почти 2 года идет полномасштабная война, которую развязала Россия. Хотя мобилизированных военных государство обеспечивает необходимыми вещами и продовольствием, все же следует подготовиться заранее и самостоятельно сложить необходимые вещи, которые понадобятся на войне.

Важно понимать, что окончательный перечень зависит от рода войск и времени года. Что нужно купить мобилизованному на войну — читай в материале.

Что нужно купить мобилизованному на войну: отвечает военный

По словам участника российско-украинской войны, общественного активиста и юриста Олега Симороза, если тебя призвали зимой, стоит купить теплый зимний спальник. Он должен быть компактным и удобным. Много вещей выдают нормального качества, например:

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флиску;

каску;

футболки;

летнюю форму;

носки и белье;

летнюю обувь.

Следует приобрести самостоятельно следующие вещи:

ручное термобелье (здесь желательно не экономить);

турникетов много не бывает (САТ или СЕЧ несколько штук);

удобную плитоноску, лучше облегченную;

дополнительный комплект формы, например мультикам;

большой баул;

павербанк большого объема;

фонарик;

металлическую посуду;

часы, компас и нож;

обувь;

саперную лопату;

тактические перчатки;

тактические очки;

аптечку;

зарядные устройства.

Что брать на войну: список необходимых вещей и средства гигиены

Также необходимо приобрести средства личной гигиены и лекарства. Чтобы иметь все необходимое для комфортного пребывания, следует учитывать разные аспекты.

Гигиена:

зубная паста и щетки в компактном чехле для удобства;

мыло туалетное (2-3 куска) и хозяйственное мыло (1-2 куска);

туалетная бумага;

туристическое полотенце;

кусачки для ногтей;

бритва и пена для бритья (по желанию);

увлажняющий крем;

антибактериальный спрей для дополнительной защиты;

сухой душ для сохранения чистоты в условиях отсутствия воды;

камуфляжная краска;

нити и иглы, зажигалка;

сухой спирт.

Что нужно покупать, если вас мобилизовали: аптечка

средство от комаров и других насекомых;

таблетки от диареи, простуды, температуры и боли в сердце;

личные лекарства и рецепты, которые тебе необходимы;

антибиотики и противобактериальные препараты для экстренных ситуаций;

активированный уголь для очищения организма;

обезболивающие и жаропонижающие препараты;

сосудосуживающие капли для носа и лейкопластырь для обработки мозолей.

Что брать на войну с еды: список

На всякий случай можно взять продукты, которые могут пригодиться на войне. Это:

Высококалорийная пища, шоколад для дополнительной энергии. Вода и фляга для ношения для обеспечения необходимого увлажнения. Чай, кофе, сгущенка, сухофрукты и орехи. Консервированные продукты, хлебцы, галеты или несладкий крекер. Соль и сахар в пакетиках для простоты использования. Растворимый кофе для быстрого приготовления. Если ты куришь, то следует взять сигареты, рассчитанные на весь период.

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