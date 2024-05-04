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15 раз отказывали в военкоматах! История храброй харьковчанки, уничтожающей врага на нуле

Кристина Венгеляускайте 04 мая 2024, 21:00

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