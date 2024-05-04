15 раз отказывали в военкоматах! История храброй харьковчанки, уничтожающей врага на нуле

В свои 19 хрупкая, но мужественная харьковчанка Анастасия выполняет боевые задания на нуле — уничтожает врага в составе 128 бригады ТРО Днепра. 15 раз ей отказывали в военкоматах, наконец взяли на должность деловода, но сидеть сложа руки девушка не смогла и перевелась в подразделение аэроразведки.

Каждый боевой выход 19-летней Анастасии теперь — это несколько суток на нуле. Под бешеными обстрелами артиллерии и авиационных бомб девушка на равных с крепкими мужчинами преодолевает несколько километров до позиций.

Около 30 килограммов нужно на себе тянуть, а может и немного больше. Потому что бронежилет дает свой вес, автомат также, и каска, аптечка тоже не легкая, — говорит Анастасия.

А потом начинает свою работу она в расчете операторов дронов, уничтожает врага и корректирует огонь.

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Девушка из семьи военных, потому, говорит, желание служить у нее было с детства. А как только началось полномасштабное российское вторжение, сразу пошла в военкомат. Ей отказывали из-за возраста.

В конце концов приняли на службу 128-ю бригаду ТРО Днепра, сначала на должность деловода. Позже Анастасия перевелась в подразделение аэроразведки. Все, чтобы быть максимально полезной на фронте.

Анастасия в армии уже пять месяцев. Она постоянно развивает навыки, а параллельно учится в Харьковском национальном университете внутренних дел. Экзамены сдает между боевыми выходами.

Держаться помогает и спортивное прошлое. Закаленная морально и физически Анастасия благодаря тяжелой атлетике. На Донецком направлении о тренировках тоже не забывает. Но девушка признается, что и она тоже боится.

Очень сильно бывает страшно, особенно когда прилетает что-то тяжелое и идет очень большая вибрация по блиндажу.

В команде ее задача, прежде всего, — связь. В паре с Александром работают постоянно, потому что понимают — защита от РЭБов чрезвычайно важна.

Настя верит в нашу победу и мечтает после нее отложить оружие и просто готовить. А пока все усилия сосредотачиваются на борьбе с российским агрессором.

Мотивация, что нужно работать ради победы, она вдохновляет.

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