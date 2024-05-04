15 разів відмовляли у військкоматах! Історія хороброї харків’янки, яка нищить ворога на нулі

У свої 19 тендітна, але мужня харків’янка Анастасія виконує бойові завдання на нулі — нищить ворога у складі 128 бригади ТрО Дніпра. 15 разів їй відмовляли у військкоматах, врешті взяли на посаду діловода, але сидіти склавши руки дівчина не змогла і перевелася до підрозділу аеророзвідки.
Кожен бойовий вихід 19-річної Анастасії тепер — це кілька діб на нулі. Під шаленими обстрілами артилерії та авіаційних бомб дівчина на рівні з кремезними чоловіками долає кілька кілометрів до позицій.
Близько 30 кілограмів потрібно на собі тягнути, а може і трошечки більше. Тому що бронежилет дає свою вагу, автомат також, і каска, аптечка теж не легенька, — каже Анастасія.
Близько 30 кілограмів потрібно на собі тягнути, а може і трошечки більше. Тому що бронежилет дає свою вагу, автомат також, і каска, аптечка теж не легенька, — каже Анастасія.
А потім починає свою роботу вона в розрахунку операторів дронів, нищить ворога та коригує вогонь.
Дівчина з родини військових, тому, каже, бажання служити в неї було з дитинства. А щойно почалося повномасштабне російське вторгнення, одразу пішла до військкомату. Їй відмовляли через вік.
Зрештою прийняли на службу 128-му бригаду ТрО Дніпра, спершу на посаду діловода. Згодом Анастасія перевелася до підрозділу аеророзвідки. Усе, щоб бути максимально корисною на фронті.
Анастасія у війську вже п’ять місяців. Вона постійно розвиває навички, а паралельно вчиться у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Іспити складає між бойовими виходами.
Триматися допомагає і спортивне минуле. Загартована морально та фізично Анастасія завдяки важкій атлетиці. На Донецькому напрямку про тренування теж не забуває. Та дівчина зізнається, як і всі вона теж боїться.
Дуже сильно буває страшно, особливо, коли прилітає щось важке та йде дуже велика вібрація бліндажем.
Дуже сильно буває страшно, особливо, коли прилітає щось важке та йде дуже велика вібрація бліндажем.
У команді її завдання насамперед — це зв’язок. У парі з Олександром працюють постійно, бо розуміють — захист від РЕБів надзвичайно важливий.
Настя точно вірить у нашу перемогу і мріє після неї відкласти зброю та просто готувати. А поки що всі зусилля зосереджує на боротьбі з російським агресором.
Мотивація, що потрібно працювати заради перемоги, вона надихає.
Мотивація, що потрібно працювати заради перемоги, вона надихає.
Вступила до лав ЗСУ доброволицею у перші дні повномасштабного вторгнення й військова Катерина на псевдо Х’юстон. Каже, що війна подарувала, але й забрала кохання її життя. Читай історію військової Х’юстон, чия боротьба триває.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.