15 разів відмовляли у військкоматах! Історія хороброї харків’янки, яка нищить ворога на нулі

У свої 19 тендітна, але мужня харків’янка Анастасія виконує бойові завдання на нулі — нищить ворога у складі 128 бригади ТрО Дніпра. 15 разів їй відмовляли у військкоматах, врешті взяли на посаду діловода, але сидіти склавши руки дівчина не змогла і перевелася до підрозділу аеророзвідки.

Кожен бойовий вихід 19-річної Анастасії тепер — це кілька діб на нулі. Під шаленими обстрілами артилерії та авіаційних бомб дівчина на рівні з кремезними чоловіками долає кілька кілометрів до позицій.

Близько 30 кілограмів потрібно на собі тягнути, а може і трошечки більше. Тому що бронежилет дає свою вагу, автомат також, і каска, аптечка теж не легенька, — каже Анастасія.

А потім починає свою роботу вона в розрахунку операторів дронів, нищить ворога та коригує вогонь.

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Дівчина з родини військових, тому, каже, бажання служити в неї було з дитинства. А щойно почалося повномасштабне російське вторгнення, одразу пішла до військкомату. Їй відмовляли через вік.

Зрештою прийняли на службу 128-му бригаду ТрО Дніпра, спершу на посаду діловода. Згодом Анастасія перевелася до підрозділу аеророзвідки. Усе, щоб бути максимально корисною на фронті.

Анастасія у війську вже п’ять місяців. Вона постійно розвиває навички, а паралельно вчиться у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Іспити складає між бойовими виходами.

Триматися допомагає і спортивне минуле. Загартована морально та фізично Анастасія завдяки важкій атлетиці. На Донецькому напрямку про тренування теж не забуває. Та дівчина зізнається, як і всі вона теж боїться.

Дуже сильно буває страшно, особливо, коли прилітає щось важке та йде дуже велика вібрація бліндажем.

У команді її завдання насамперед — це зв’язок. У парі з Олександром працюють постійно, бо розуміють — захист від РЕБів надзвичайно важливий.

Настя точно вірить у нашу перемогу і мріє після неї відкласти зброю та просто готувати. А поки що всі зусилля зосереджує на боротьбі з російським агресором.

Мотивація, що потрібно працювати заради перемоги, вона надихає.

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