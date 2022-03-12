Ирина Верещук о согласованных зеленых коридорах на 12 марта

Зеленый коридор для безопасной эвакуации населения и оказания гуманитарной помощи на 12 марта. Расписываем все маршруты.

Запорожье — Мариуполь (Донецкая обл.)

Через населенные пункты: Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь.

Сегодня выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути с обязательным разминированием маршрута.

Из города Пологи (Запорожская обл.) в Запорожье

Роды – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Колонна будет двигаться с грузом гуманитарной помощи и автобусами для эвакуации населения.

Зеленый коридор в Киев

Из города Гостомель в Киев

Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев.

Поселок Козаровичи (Киевской обл.) — Киев

Козаровичи – Лютыш – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев.

Из поселка Микуличи (Киевская обл.) в Киев

Микуличи — Немишаево — Березова — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Мечта — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белогородка — Киев

Гуманитарный коридор в Житомир

Из поселка Андреевка (Киевская обл.) в Житомир

Андреевка — Липовка — Макаров — Небылица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — Житомир.

Автобусы будут отправлены из города Белая Церковь.

Из города Макаров (Киевская обл.) в Житомир

Макаров — Небылица — Ставище — Кочеров — Коростышев — Глубочица — Житомир.

Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.

Из города Бородянка (Киевская обл.) в Житомир

Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.

Маршруты эвакуации в Полтаву

Из города Тростянец в Полтаву

Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

Люди будут эвакуироваться на автобусах, которые предоставит местные ВГА, а также на личном транспорте.

Из города Сумы в Полтаву

Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

Из города Лебедин (Сумская обл.) в Полтаву

Лебедин — Штеповка — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

Из города Конотоп (Сумская обл.) в Полтаву

Конотоп — Шевченково — Хмелев — Ромны — Андрияшевка — Лохвицы — Лубны — Полтава.

Из поселка Большая Писаревка (Сумская обл.) в направлении Полтавы

Большая Писаревка — Ахтырка — Ухра — Котельва — Полтава. Уезжают на личном транспорте и автобусах.

Из поселка Краснополье в направлении Полтавы

Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвицы — Лубны — Полтава.

Частично на автобусах и личном транспорте.

В толпе и спешке могут теряться дети. Вот инструкция как действовать, если вы потеряли ребенка или увидели чужих малышей без взрослых.