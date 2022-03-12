Ирина Верещук о согласованных зеленых коридорах на 12 марта

Зеленый коридор для безопасной эвакуации населения и оказания гуманитарной помощи на 12 марта. Расписываем все маршруты.
Через населенные пункты: Запорожье – Васильевка – Мелитополь – Бердянск – Мангуш – Мариуполь.
Сегодня выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути с обязательным разминированием маршрута.
Роды – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Колонна будет двигаться с грузом гуманитарной помощи и автобусами для эвакуации населения.
Гостомель – Буча – Михайловка – Рубежовка – Шпитьки – Петрушки – Белогородка – Киев.
Козаровичи – Лютыш – Старые Петровцы – Новые Петровцы – Вышгород – Киев.
Микуличи — Немишаево — Березова — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Мечта — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белогородка — Киев
Андреевка — Липовка — Макаров — Небылица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — Житомир.
Автобусы будут отправлены из города Белая Церковь.
Макаров — Небылица — Ставище — Кочеров — Коростышев — Глубочица — Житомир.
Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.
Бородянка – Песковка – Малин – Радомышль – Житомир.
Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
Люди будут эвакуироваться на автобусах, которые предоставит местные ВГА, а также на личном транспорте.
Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
Лебедин — Штеповка — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
Конотоп — Шевченково — Хмелев — Ромны — Андрияшевка — Лохвицы — Лубны — Полтава.
Большая Писаревка — Ахтырка — Ухра — Котельва — Полтава. Уезжают на личном транспорте и автобусах.
Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвицы — Лубны — Полтава.
Частично на автобусах и личном транспорте.
В толпе и спешке могут теряться дети. Вот инструкция как действовать, если вы потеряли ребенка или увидели чужих малышей без взрослых.