Ірина Верещук про погоджені зелені коридори на 12 березня

Зелений коридор для безпечної евакуації населення та надання гуманітарної допомоги станом на 12 березня. Розписуємо всі маршрути.

Запоріжжя — Маріуполь (Донецька обл.)

Через населені пункти: Запоріжжя — Василівка — Мелітополь — Бердянськ — Мангуш — Маріуполь.

Сьогодні виходить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації людей на зворотному шляху, з обов’язковим розмінуванням маршруту.

З міста Пологи (Запорізька обл.) до Запоріжжя

Пологи — Токмак — Василівка — Кам’янське — Запоріжжя.

Колона рухатиметься з вантажем гуманітарної допомоги та автобусами для евакуації населення.

Зелений коридор до Києва

З міста Гостомель в Київ

Гостомель — Буча — Михайлівка — Рубежівка — Шпитьки — Петрушки — Білогородка — Київ.

Селище Козаровичі (Київської обл.) — Київ

Козаровичі — Лютиш — Старі Петрівці — Нові Петрівці — Вишгород — Київ.

З селища Микуличі (Київська обл.) в Київ

Микуличі — Немішаєве — Березова — Ворзель — Михайлівка — Рубежівка — Мрія — Стоянка — Гореничі — Гнатівка — Білогородка — Київ

Гуманітарний коридор до міста Житомир

З селища Андріївка (Київська обл.) в місто Житомир

Андріївка — Липівка — Макарів — Небилиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир.

Автобуси будуть відправлені з міста Біла Церква.

З міста Макарів (Київська обл.) в місто Житомир

Макарів — Небилиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир.

Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква

З міста Бородянка (Київська обл.) в місто Житомир

Бородянка — Пісківка — Малин — Радомишль — Житомир.

Маршрути евакуації до Полтави

З міста Тростянець до Полтави

Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Люди будуть евакуйовуватися на автобусах, які надасть місцеві ВЦА, а також на особистому транспорті.

З міста Суми до Полтави

Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

З міста Лебедин (Сумська обл.) до Полтави

Лебедин — Штепівка — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

З міста Конотоп (Сумська обл.) до Полтави

Конотоп — Шевченкове — Хмелів — Ромни — Андріяшівка — Лохвиці — Лубни — Полтава.

З селища Велика Писарівка (Сумська обл.) в напрямку Полтави

Велика Писарівка — Охтирка — Ухра — Котельва — Полтава. Виїжджають на особистому транспорті та автобусах.

З селища Краснопілля в напрямку міста Полтава.

Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиці — Лубни — Полтава.

Частково на автобусах та особистому транспорті.

В натовпі та поспіху можуть губитися діти. Ось інструкція як діяти, якщо ви загубили дитину або побачили чужу малечу без дорослих.