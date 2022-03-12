Ірина Верещук про погоджені зелені коридори на 12 березня

Зелений коридор для безпечної евакуації населення та надання гуманітарної допомоги станом на 12 березня. Розписуємо всі маршрути.
Через населені пункти: Запоріжжя — Василівка — Мелітополь — Бердянськ — Мангуш — Маріуполь.
Сьогодні виходить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації людей на зворотному шляху, з обов’язковим розмінуванням маршруту.
Пологи — Токмак — Василівка — Кам’янське — Запоріжжя.
Колона рухатиметься з вантажем гуманітарної допомоги та автобусами для евакуації населення.
Гостомель — Буча — Михайлівка — Рубежівка — Шпитьки — Петрушки — Білогородка — Київ.
Козаровичі — Лютиш — Старі Петрівці — Нові Петрівці — Вишгород — Київ.
Микуличі — Немішаєве — Березова — Ворзель — Михайлівка — Рубежівка — Мрія — Стоянка — Гореничі — Гнатівка — Білогородка — Київ
Андріївка — Липівка — Макарів — Небилиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир.
Автобуси будуть відправлені з міста Біла Церква.
Макарів — Небилиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир.
Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква
Бородянка — Пісківка — Малин — Радомишль — Житомир.
Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.
Люди будуть евакуйовуватися на автобусах, які надасть місцеві ВЦА, а також на особистому транспорті.
Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.
Лебедин — Штепівка — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.
Конотоп — Шевченкове — Хмелів — Ромни — Андріяшівка — Лохвиці — Лубни — Полтава.
Велика Писарівка — Охтирка — Ухра — Котельва — Полтава. Виїжджають на особистому транспорті та автобусах.
Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиці — Лубни — Полтава.
Частково на автобусах та особистому транспорті.
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