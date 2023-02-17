После этой ямы выжили единицы! От историй плена в Харьковской области мороз по коже

Страшные истории российского плена в Харьковской области.

Они держали людей в яме глубиной 4 м, унижали и жестоко избивали.

По меньшей мере три человека не выдержали пыток. Их нашли в яме убитыми с переломами черепов. У одного из замученных 15 пулевых ранений и все тело в порезах.

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Очевидец, переживший содержание в яме, рассказал, что делали оккупанты с простыми людьми.

В их глазах нет ничего человеческого, — рассказывает мужчина.

Больше смотри в сюжете.

Нам сложно и даже страшно об этом писать. В Херсонской области обнаружили пыточные… для детей.

Как оккупанты цинично издевались над несовершеннолетними, узнавай в нашем материале.