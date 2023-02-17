Украина

После этой ямы выжили единицы! От историй плена в Харьковской области мороз по коже

Татьяна Доцяк 17 февраля 2023, 14:00

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Актуальная карта боевых действий в Украине 17 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:25
Перехоплені розмови окупантів: жаліються на нервовий зрив
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