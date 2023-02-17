Після цієї ями вижили одиниці! Від історій полону на Харківщині мороз по шкірі

Страшні історії російського полону на Харківщині.

Вони тримали людей у ямі глибиною 4 м, принижували та жорстоко били.

Щонайменше троє людей не витримало тортур. Їх знайшли в ямі вбитими з переламами черепів. В одного із закатованих 15 кульових поранень і все тіло в порізах.

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Очевидець, який пережив тримання у ямі, розповів, що робили окупанти з простими людьми.

У їхніх очах немає нічого людського, — розповідає чоловік.

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Нам складно та навіть страшно про це писати. У Херсонській області виявили катівні… для дітей.

Як окупанти цинічно знущалися з неповнолітніх, дізнавайся у нашому матеріалі.