Після цієї ями вижили одиниці! Від історій полону на Харківщині мороз по шкірі

Страшні історії російського полону на Харківщині.
Вони тримали людей у ямі глибиною 4 м, принижували та жорстоко били.
Щонайменше троє людей не витримало тортур. Їх знайшли в ямі вбитими з переламами черепів. В одного із закатованих 15 кульових поранень і все тіло в порізах.
Очевидець, який пережив тримання у ямі, розповів, що робили окупанти з простими людьми.
У їхніх очах немає нічого людського, — розповідає чоловік.
У їхніх очах немає нічого людського, — розповідає чоловік.
Більше дивися в сюжеті.
Нам складно та навіть страшно про це писати. У Херсонській області виявили катівні… для дітей.
Як окупанти цинічно знущалися з неповнолітніх, дізнавайся у нашому матеріалі.