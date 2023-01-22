Это не просто общежитие — это шанс на жизнь без обстрелов. Как Львовская область помогает переселенцам

Общежитие Червоноградского колледжа во Львовской области отремонтировали для нужд переселенцев. Там уже поселили первые полсотни жителей.

Это, в основном, матери с детьми и люди пенсионного возраста, которые из-за военных действий не могут вернуться домой.

В общежитии отремонтировали четыре этажа, поменяли крышу, сейчас завершают фасадные работы. Обновили 55 комнат. Здесь есть общие кухни, душевые и туалеты. Закупили новую мебель. На ремонт потратили 20 миллионов гривен — это средства польских благотворителей, местного и областного бюджетов.

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В настоящее время у нас здесь проживает 50 внутренне переселенных лиц. Преимущественно они из Донецкой области. Есть и Покровск, есть Лисичанск, Макеевка и даже Волноваха, — рассказывает заведующая общежитием Червоноградского горно-экономического профессионального колледжа Светлана Наконечная.

Всего на конец 2022 года во Львовской области обновили и улучшили более 9 тысяч койко-мест в общежитиях для внутренне перемещенных лиц. В этом году хотят удвоить это количество. Подробнее — смотри на Вікнах.

Также люди не оставляют в беде животных, советуем посмотреть, как волонтеры помогают животным Николаевской области.

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