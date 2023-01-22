Україна

Це не просто гуртожиток — це шанс на життя без обстрілів. Як Львівщина допомагає переселенцям

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 22 Січня 2023, 09:00

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