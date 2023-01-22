Це не просто гуртожиток — це шанс на життя без обстрілів. Як Львівщина допомагає переселенцям

Гуртожиток Червоноградського коледжу на Львівщині відремонтували для потреб переселенців. Там вже оселили перших півсотні мешканців.

Це здебільшого матері з дітьми та люди пенсійного віку, які через військові дії не мають змоги повернутися додому.

У гуртожитку відремонтували 4 поверхи, поміняли дах, нині завершують фасадні роботи. Оновили 55 кімнат. Тут є спільні кухні, душові та туалети. Закупили нові меблі. На ремонт витратили 20 мільйонів гривень — це кошти польських благодійників, місцевого та обласного бюджетів.

Зараз також дивляться

На даний час у нас тут проживає 50 внутрішньо переселених осіб. Переважно вони з Донецької області. Є і Покровськ, є Лисичанськ, Макіївка, і є навіть Волноваха, — розповідає завідувачка гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу Світлана Наконечна.

Загалом на кінець 2022 року на Львівщині оновили та покращили понад 9 тисяч ліжко-місць у гуртожитках для внутрішньо переміщених осіб. Цьогоріч хочуть подвоїти цю кількість. Докладніше — дивись на Вікнах.

Подивись по темі Стали цінними кадрами Червоного Хреста: як веловолонтери допомагали людям у Херсоні Веловолонтери розповіли про свою роботу під час окупації.

Також люди не залишають у біді тварин, радимо подивитися, як волонтери допомагають тваринам на Миколаївщині.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!