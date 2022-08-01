Люди

Тысячи спасенных жизней и уникальные операции — львовские медики делают невероятные вещи

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 01 августа 2022, 20:00

Больше видео
0:07:19
Святослав Вакарчук про росіян та виступи на фронті
Боятся гена свободы, присущего украинцам со времен Святослава, Ярослава и Владимира! Вакарчук о войне, премьере песни и вере в победу
0:03:50
переселенці
Переселенцы в отчаянии! В Черновцах люди должны выселиться из школ — где они теперь будут жить
0:10:05
Як знайти безвісти зниклу людину: алгоритм дій
Родные долго не выходят на связь? Рассказываем, куда обращаться, когда исчез человек
0:04:04
Польові кухні для ЗСУ
Полевые кухни вместо винных цистерн! Предприниматели из-под Киева адаптировались под военные нужды
Смотреть больше

Последние видео
0:03:28
Як львівські медики рятують людей після важких поранень

Тысячи спасенных жизней и уникальные операции — львовские медики делают невероятные вещи
Нафтогаз повідомив про технічний дефолт: якими будуть наслідки
Дефолт Нафтогаза: как повлияет на украинцев и сможет ли страна закупить газ на зиму
0:02:29
Косово
В чем заключается конфликт Косово и почему Украина не должна вмешиваться — что тебе нужно знать
Як Росія впродовж століть намагалась знищувати українців та нашу культуру
Неопалимая Купина — моя Украина: как Россия на протяжении веков пыталась уничтожать украинцев и нашу культуру
Дружина Дениса “Редіса” Прокопенка про теракт в Оленівці
Я не слышала его больше двух месяцев! Жена Дениса Прокопенко о связи с мужем и теракте в Еленовке
0:02:33
Обстріли Миколаєва 1 серпня
Более 30 ракет за несколько часов: последствия массированного обстрела Николаева
0:02:33
Тысячи спасенных жизней и уникальные операции — львовские медики делают невероятные вещи
Спланированное военное преступление РФ: что показали исследования снимков Maxar о теракте в Еленовке
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 августа
Кубань
Кубанская Народная Республика: как Россия уничтожала украинскую идентичность на территории современной Кубани
Червоний Хрест повідомив, що РФ відмовила у доступі до військовополонених в Оленівці
Россия не пропустила Красный Крест в колонию в Еленовке: новые доказательства страшного преступления РФ
Больше видео
Нафтогаз повідомив про технічний дефолт: якими будуть наслідки
Читать дальше
Дефолт Нафтогаза: как повлияет на украинцев и сможет ли страна закупить газ на зиму

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь