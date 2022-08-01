Тысячи спасенных жизней и уникальные операции — львовские медики делают невероятные вещи

Более пяти тысяч спасенных жизней! Медики Львова делают уникальные операции, чтобы помочь людям, которые пострадали в результате боевых действий.

С первого дня с начала полномасштабной войны России против Украины во львовские медучреждения несколько раз в неделю доставляют раненых с минно-взрывными и осколочными травмами, с ампутациями рук и ног.

С некоторыми случаями больницы столкнулись впервые. О работе в условиях войны — дальше.

Как львовские медики спасают людей

Оксана — из Лимана Донецкой области, ее дом обстреляли российские оккупанты 25 апреля. В тот день она потеряла мужа и сына.

Воздушной тревоги не было, начали резко падать бомбы. Мы не успели спрятаться. Меня отбросило, а муж погиб сразу.

За жизнь женщины врачи боролись в Краматорске, Днепре и вот уже три месяца во Львове.

С первого дня полномасштабной войны во львовские медицинские учреждения несколько раз в неделю привозят раненых из городов и сел, где ведутся боевые действия. Тяжелее всего было в первые дни — за сутки могли привезти более 70 пациентов со сложными травмами.

Это пациенты с тяжелыми травмами от ракетных обстрелов или пулевых. С такими мы сталкивались очень редко, — рассказывает заведующий первым хирургическим отделением медучреждения Игнат Герыч.

Благодаря телемедицине львовские медики могут консультироваться с американскими и британскими коллегами даже во время операций. Также врачи активно развивают реконструктивную и пластическую хирургию.

Сейчас идет наибольшее развитие медицины, война к этому привела. Такие вещи стимулируют развитие новых технологий, способов лечения.

Иногда в операционных медучреждениях приходится одновременно оперировать несколько десятков пациентов. Больница работает на полную мощность. За пять месяцев медицинскую помощь в этой больнице получили более пяти тысяч пострадавших от войны.

Я очень благодарна врачам, они подняли меня на ноги, собрали руку, сделали пересадку кожи, — рассказывает Оксана.

Ранее мы рассказывали поразительную историю 17-летнего парня из Донецкой области, который наткнулся на вражескую мину и не потерял жажды жизни.

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