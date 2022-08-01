Тисячі врятованих життів та унікальні операції — львівські медики роблять неймовірне

Понад п’ять тисяч врятованих життів! Медики Львова роблять унікальні операції, щоб допомогти тим людям, які постраждали внаслідок бойових дій.

З першого дня від початку повномасштабної війни Росії проти України до львівських медзакладів кілька разів на тиждень доправляють поранених із мінно-вибуховими та уламковими травмами, з ампутаціями рук та ніг.

З деякими випадками лікарні стикнулися вперше. Про роботу в умовах війни — далі.

Як львівські медики рятують людей

Оксана — з Лиману, що на Донеччині. Її будинок обстріляли російські окупанти 25 квітня. Того дня вона втратила чоловіка та сина.

Повітряної тривоги не було, почали різко падати бомби. Ми не встигли сховатися. Мене відкинуло, а чоловік помер одразу.

За життя жінки лікарі боролися в Краматорську, Дніпрі та ось уже три місяці у Львові.

З першого дня повномасштабної війни до львівських медичних закладів кілька разів на тиждень привозять поранених з міст та сіл, де ведуться бойові дії. Найважче було в перші дні — за добу могли привезти понад 70 пацієнтів зі складними травмами.

Це пацієнти з надважкими травмами від ракетних обстрілів чи кульових. З такими ми стикалися дуже рідко, — розповідає завідувач першого хірургічного відділення медзакладу Гнат Герич.

Завдяки телемедицині львівські медики можуть консультуватися з американськими та британськими колегами навіть під час операцій. Також лікарі активно розвивають реконструктивну та пластичну хірургію.

Зараз йде найбільший розвиток медицини, війна до цього призвела. Такі речі стимулюють розвиток нових технологій, способів лікування.

Інколи в операційних медзакладу доводиться одночасно оперувати кілька десятків пацієнтів. Лікарня працює на повну потужність. За понад п’ять місяців медичну допомогу в цьому медзакладі отримали понад п’ять тисяч постраждалих від війни.

Я дуже вдячна лікарям, вони звели мене на ноги, зібрали руку, зробили пересадку шкіри, — розповідає Оксана.

Раніше ми розповідали разючу історію 17-річного хлопця з Донеччини, який натрапив на ворожу міну і не втратив жаги до життя.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!