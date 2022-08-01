Люди

Тисячі врятованих життів та унікальні операції — львівські медики роблять неймовірне

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 01 Серпня 2022, 20:00

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